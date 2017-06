Pretul unui bitcoin are potentialul sa depaseasca 100.000 de dolari in 10 ani, lucru care ar duce la o crestere de peste 40 de ori fata de cotatia actuala, 2.425 dolari la ora Romaniei 11:00, a declarat un analist al bancii Saxo Bank.

In Decembrie, Saxo Bank a publicat raportul anual numit “Predictii tulburatoare” cu una dintre previziunile care anuntatu ca bitcoinul va atinge 2000 de dolari in 2017. La momentul publicarii acestuia, bitcoin-ul se tranzactiona la aproximativ 754 de dolari, astfel ca pretul tinta a reprezentat o crestere de 165%. Bitcoin a ajuns la valoarea de 2.000 de dolari pe 20 mai.

sursa foto: coindesk.com

La 1 iunie, dupa cum puteti observa in graficul preluat de pe coindesk.com, bitcoin are o valoare de 2.425 dolari, inregistrand de la inceputul zilei o crestere de peste 4%.

Kay Van-Peterson, analistul din spatele predictilor, estimeaza ca peste 10 ani tranzactiile cu valutele electronice in general, nu doar bitcoin, vor reprezenta 10% din volumul total al tranzactiilor valutare zilnice. In prezent, valoarea totala a tranzactiilor valutare dintr-o singura zi depaseste 5 trilioane de dolari, potrivit Bancii Reglementelor Internationale.

Zece la suta din 5 trilioane de dolari reprezinta 500 miliarde de dolari, aceasta fiind valoarea tranzactiilor cu valute electronice din totalul tranzactiilor valutare. Din suma de 500 de miliarde de dolari, bitcoin va reprezenta 35%, ceea ce ar insemna 175 miliarde de dolari, a completat analistul.

De asemenea, Van-Peterson a declarat ca valoarea totala a monedelor in circulatie va fi de 10 ori mai mare decat valoarea medie a tranzactiilor valutare dintr-o zi, ajungand altfel la o valoare de 1,75 trilioane de dolari. Valoarea actuala a monedelor in circulatie este de 36,76 miliarde de dolari, conform datelor de pe CoinDesk.com

Numarul maxim de monede Bitcoin care pot fi create este de 21 de milioane, valoare ce ar trebui atinsa in anul 2140. In 10 ani, analistul este de parere ca numarul acestora va ajunge la 17 milioane, in acest moment fiind pe piata 16,3 milioane. Asadar, daca impartim valoarea totala a monedelor aflate in circulatie peste 10 ani, valoare estimata ca va ajunge la 1,75 miliarde, la cele 17 milioane de monede, asta ar insemna ca valoarea uneia singure va ajunge la 100.000 de dolari.

Van-Petersen subliniaza faptul ca acest calcul este unul simplist, dar cresterea pe care o estimeaza poate fi conservatoare avand in vedere ca pretul bitcoin-ului a crescut in 2013 cu 5000%.

Sursa foto: Inked Pixels / Shutterstock.com