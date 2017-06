Rezervele valutare la Banca Nationala a Romaniei (BNR) au scazut, in luna mai, cu 477 de milioane de euro, pana la 35,48 miliarde de euro, in urma reducerii rezervelor minime obligatorii (RMO) ale bancilor pentru pasivele in valuta de la 10% la 8% arata datele publicate de BNR.

Cu o luna in urma, la 30 aprilie 2017, rezervele valutare se situau la 35,96 miliarde euro.

In cursul lunii mai au intrat la rezerva 541 de milioane de euro, provenind din "modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele".

Pe de alta parte, au fost inregistrate iesiri de 1,018 miliarde de euro, din modificarea rezervelor minime in valuta, plati de rate si dobanzi in contul datoriei publice denominate in valuta.

In 5 mai, consiliul de administratie al BNR a luat prima decizie importanta de politica monetara din 2017, reducand rata rezervelor minime obligatorii pentru pasivele in valuta de la 10% la 8%. Decizia s-a aplicat din 24 mai.

"Mentionam ca 24 mai - 23 iunie 2017 este perioada de aplicare a deciziei de reducere a ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor in valuta de la 10 la suta la 8 la suta", a precizat BNR.

Decizia a avut ca efect eliberarera catre banci a unei sume totale de circa 500 de milioane de euro, potrivit guvernatorului BNR, Mugur Isarescu.

Rezerva de aur s-a mentinut la 103,7 tone, dar valoarea acesteia s-a redus de la 3,86 miliarde de euro la 3,77 miliarde de euro, ca urmare a scaderii preturilor internationale.

Astfel, rezervele internationale ale Romaniei (valute plus aur) au scazut la 39,25 miliarde de euro la finalul lunii mai, de la 39,82 miliarde de euro in aprilie.

Platile scadente in luna iunie in contul datoriei publice denominate in valuta insumeaza 222 milioane euro, se mai arata in comunicatul BNR.