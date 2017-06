IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, a lansat o emisiune de obligatiuni in lei, in valoare de 70 de milioane de lei (RON) ca plasament privat, cu scopul de a sprijini investitiile in sectorul privat din Romania. Obligatiunile au maturitate de un an si au fost vandute unei combinatii de investitori internationali si locali.

“Aceasta este prima emisiune in moneda locala a IFC, in baza acordului dat recent de guvernul roman”, se arata intr-un comunicat al institutiei.

Obligatiunile sunt emise in cadrul programului Obligatiuni Globale pe Termen Mediu (GMTN) al IFC. In cadrul programului, institutia poate emite obligatiuni denominate diverse valute atunci cand oportunitatile din piata se aliniaza nevoilor de finantare ale clientilor IFC din sectorul privat.

"Emiterea primelor obligatiuni ale IFC denominate in RON este in concordanta cu strategia IFC de a furniza finantare intr-un numar tot mai mare de valute si de a extinde meniul optiunilor de finantare in moneda locala pentru clientii nostri", a declarat Jingdong Hua, vicepresedinte si trezorier al IFC.

Emiterea obligatiunilor se incadreaza, de asemenea, in strategia IFC de mobilizare a investitorilor internationali si nationali pentru a furniza finantare in moneda locala pentru sectoare strategice ale economiei si pentru a atenua riscul de schimb valutar pentru clientii sai, e mai arata in comunicat.

Societe Generale a actionat in calitate de aranjor unic al emisiunii de obligatiuni.

In anul fiscal 2017 IFC a emis obligatiuni in 25 de monede locale, incluzand lari georgieni, tenge kazahe, reali brazilieni, peso columbieni, dolari singaporezi, etc.