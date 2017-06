Tehnologia financiara a luat avant in ultimii ani, lansand provocari serioase jucatorilor traditionali care s-au trezit cu o competitie ce evolueaza uimitor de la an la an. Ca vorbim despre credite, transfer de bani, depozite sau finantari, cu ajutorul tehnologiei, acesti jucatori au intrat in hora financiara cu o abordare proprie, abordare care le-a adus unora dintre ei parteneriate cu institutii financiare de renume. Influenta acestora pe piata din Romania este posibil sa fie din ce in ce mai simtita odata cu intrarea in vigoare a directivei PSD 2, incepand cu 13 ianuarie. Va prezentam in continuare 5 dintre cele mai mari fintech-uri de pe planeta, conform Investopedia.com.