De peste 10 ani, Romania continua sa aiba una dintre cele mai scazute rate de penetrare a asigurarilor de viata din Europa, cu un grad redus de dezvoltare, chiar si in comparatie cu statele centrale si est-europene. Unul din motivele acestei subdezvoltari este dat de faptul ca exista probleme de intelegere a rolului asigurarilor de viata, acestea fiind considerate produse elitiste, apreciaza Virgil Soncutean, membru in consiliul director in cadrul Uniunii Nationale a Soietatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).

"Asigurarile de viata reprezinta in Romania doar 18% din totalul primelor brute subscrise, in timp ce la nivel european piata de asigurari este dominata de segmentul asigurarilor de viata (circa 60%). Lipsesc masurile stimulative din partea statului (masuri care au fost adoptate de catre alte state), precum reduceri de impozite sau deductibilitatea primelor de asigurare", a spus Virgil Soncutean (foto).

In opinia sa, nu a fost cultivata o cultura pentru stimularea responsabilitatii individuale, iar romanii nu constientizeaza nevoia de protectie. Cu toate acestea, "nu am vrea sa dam vina pe stat pentru lipsa unei educatii financiare a populatiei, pentru ca nu este specific unei economii de piata, ci este o zona in care si noi asiguratorii trebuie sa ne implicam mai mult. Trebuie sa contribuim la educatia financiara cel putin minimala a populatiei, pentru ca nu ne rezumam doar la a vinde o polita", spune reprezentantul UNSAR.

Virgil Soncutean mai arata ca la nivel de perceptie, costul unei asigurari de viata versus puterea de cumparare este mai mult un mit decat realitate. "Vorbim despre «nu am bani», «nu acum» si «nu am incredere». In realitate, o polita de asigurare de viata este mai ieftina chiar si decat o asigurare de raspundere civila auto - RCA) In mit si realitate exista un vid de informatii, pe care trebuie sa il umplem noi ca asiguratori".

Mai mult decat atat, "constantam ca exista probleme de intelegerea a rolului asigurarilor de viata, nu sunt intelese beneficiile acestora si sunt considerate produse elitiste. Schimbarea perceptiei nu poate fi schimbata insa peste noapte. Pana atunci, problema asigurarilor de viata ramane intr-un con de umbra", a mai spus Virgil Soncutean, la un eveniment UNSAR. El a mai adaugat ca numarul clientilor individuali de polite multianuale de asigurari de viata este de putin peste un million in Romania.