Posibilitatea contractarii de catre spitalele publice a asigurarilor private de sanatate exista in legislatia actuala, dar este putin regasita in practica din cauza mai multor impedimente de reglementare, precum faptul ca nu este mentionata explicit in legislatie, motiv pentru care managerii de spital sunt reticenti in demararea acestor demersuri si nu sunt definite modalitatile operationale de decontare intre spitalele publice si asiguratorii privati, spune Virgil Soncutean, membru in consiliul director in cadrul Uniunii Nationale a Soietatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR).