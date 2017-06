Piata de asigurari de locuinte a continuat si anul trecut tendinta de scadere inceputa in 2011 ca urmare a reducerii numarului de polite facultative, cu 5,6% la 316 milioane lei in termeni de prime brute subscrise, cu 8,5% ca numar de polite in vigoare si cu 23,7% din punct de vedere al politelor subscrise. Cu toate acestea, Aurel Badea, coordonator al sectiunii asigurari de bunuri si proprietati in cadrul asociatiei asiguratorilor UNSAR, apreciaza ca piata asigurarilor de locuinte ar fi "ajuns la fundul sacului", iar din 2017 va intra pe un trend de crestere cu pana 5 puncte procentuale, evolutie favorizata de scaderea comisioanelor RCA si profitabilitatea acestui segment de asigurari.

"Linia asigurarilor de proprietati in total asigurari generale a scazut cu 2 puncte procentuale fata de 2015 la o pondere de 14% ca urmare a scaderii in valoare absoluta a pietei de asigurari facultative de locuinte, dar si a cresterii agresive inregistrate pe segmentul auto si impactul primei medii din zona de RCA. Legat de piata de asigurari facultative locuinte, competitia a devenit una destul de puternica, in conditiile in care linia este profitabila, ceea ce a dus, totusi, la scaderea primelor medii. Estimarea UNSAR este ca am ajuns la fundul sacului, dar dezvoltarea economica prognozata si a business-ului antreprenorial se va vedea in timp si in ceea ce priveste acest tip de asigurari", a declarat Aurel Badea (foto).

Asigurarile de proprietati sunt compuse din clasa a VIII-a de asigurari de incendiu si calamitati naturale plus clasa a IX-a de alte asigurari de bunuri (incluzand asigurarile tehnice/ engineering, avarii accidentale, agro si animale). In ceea ce priveste clasa a VIII-a, care include si asigurarile facultative de locuinte, Aurel Badea apreciaza ca schimbarile legislative din perioada anilor 2014 si 2015, conditionarea vanzarii politelor facultative de politele obligatorii si disparitia unor jucatori mari din piata de asigurari care aveau o capacitate de distributie excesiva au contribuit la scadere volumului de polite si a volumului de prime subscrise.

"Estimarea noastra este ca in 2017 vom vedea o crestere a numarului de polite obligatorii si facultative de locuinte. Ne bazam pe cresterea creditelor ipotecare, cresterea economica generala, investitiile in distributie pe care le fac companiile de asigurari; faptul ca RCA-ul nu mai sustine veniturile intermediarilor, din cauza faptului ca au scazut comisioanele RCA si brokerii trebuie sa mai faca si altceva daca vor sa isi pastreze retelele de distributie. Daca ne uitam la penetrarea actuala de 12%, fata de 40% la cat ajunsese acum cinci ani, concluzia naturala ar fi ca este loc de crestere, iar agentii economici vor utiliza aceasta oportunitate", spune Aurel Badea.

Aurel Badea: In 2011, era un soi de "haiducie" in piata asigurarilor de locuinte

Numarul de unitati locative in Romania este de aproximativ 8,9 milioane, iar numarul politelor facultative de asigurare a locuintelor, in vigoare la sfarsitul anului 2016 (potrivit ASF) era de 1.303.997 de contracte, de pana la trei ori mai putin decat in 2011, asa cum arata graficul de mai sus. In acelasi timp, incendiile produse la locuinte in 2016 (conform IGSU) a fost de 6.803 de cazuri, iar incendiile inregistrate de membri UNSAR pe polite facultative de asigurare a locuintelor, in 2016 a fost de aproximativ 800.

Desi, numarul politelor de asigurari facultative de locuinte a atins un maxim in anul 2011, Aurel Badea apreciaza ca exista insa un soi de "haducie" in piata asigurarilor de locuinte. "Era in vigoare sistemul de asigurari obligatorii, dar unele companii, precum Astra Asigurari, care era actionar la PAID, dar, in acelasi timp, isi facuse si un produs propriu si concura direct cu compania unde era actonar. Mai era ceva foarte important: nu cumpara reasigurare de catastrofa. Avea un pret competitiv si platea comisioane suficient de tentante astfel incat sa existe o structura de distribuie favorabila".

In opinia sa, "faptul ca piata asigurarilor facultative de locuinte, intr-un anumit context de distributie si mediu economic, a reusit sa ajunga la 4 milioane de polite, poate sa fie si o referinta rezonabila pentru situatia actuala cand sunt doar 1,2 milioane de polite. Daca vom ajunge in 3 sau 5 ani din nou la 4 milioane de polite ramane de vazut. Reteta de succes din 2011 in mod cert nu mai poate fi replicata, deoarece nu mai poti sa vinzi o polita de asigurare fara sa iti acoperi cheltuielile", a declarat reprezentantul UNSAR.