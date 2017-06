Ministrii au adoptat, vineri, in sedinta de Guvern, normele metodologice pentru aplicarea Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice, acestea stabilind modul in care procedura de insolventa va putea fi declansata, cum se vor putea recupera datoriile, dar si ceea ce inseamna ”un nivel de trai rezonabil”.

”Pe de-o parte se stabilesc criteriile privind ceea ce inseamna un nivel de trai rezonabil. Aceste criterii sunt necesare pentru declansarea acestei proceduri si pentru stabilirea modului in care se recupereaza datoriile”, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, potrivit News.ro.

Alina Petrescu a precizat ca nivelul de trai rezonabil este stabilit de o comisie de insolventa care va lua in calcul cateva criterii care sunt evidentiate si detaliate in normele metodologice adoptate in sedinta.

"Va dau doar cateva exemple: valoarea cosului lunar de consum, valoarea minima a cheltuielilor profesionale si/sau de scolarizare, pretul utilitatilor, al alimentelor si produselor de baza, componenta si structura familiei debitorilor, existenta sau inexistenta unor situatii speciale de sanatate care tin de integritate fizica, existenta unor eventuale handicapuri fizice sau de alta natura, cheltuieli minime determinate de cresterea, ingrijirea si educarea copilului aflat in intretinerea debitorului”, a explicat Petrescu.

De asemenea, normele metodologice pentru aplicarea Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice stabilesc modalitatea de desfasurare a sedintelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul si creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii si lichidator, precum si cuantumul minim si maxim al acestor onorarii.

Actul normativ stabileste, totodata, ca sedintele de conciliere intre creditor si debitor trebuie sa serveasca exclusiv intereselor legitime ale partilor si ca niciuna dintre parti nu poate impune celeilalte o solutie.

Potrivit Executivului, deschiderea procedurii de insolventa se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoana fizica o poate depune personal sau prin posta, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnatura electronica certificata, la comisia de insolventa la nivel teritorial din judetul in care isi are domiciliul sau resedinta de cel putin 6 luni. In termen de 5 zile de la data primirii cererii, va avea loc o sedinta de ascultare a debitorului. Daca debitorul este persoana cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret in limbaj mimicogestual.

Administratorul procedurii verifica creantele, in baza informatiilor transmise atat de creditori, cat si de debitori. Creantele exprimate sau consolidate in valuta vor fi inregistrate intr-un tabel preliminar la valoarea lor in lei, la cursul Bancii Nationale la data deschiderii procedurii insolventei, exceptand cazurile in care legislatia speciala cuprinde prevederi diferite.

