“Totul a inceput in anul doi de facultate cand, ca orice student, incercam sa imi previzualizez o carare profesionala. La recomandarea unuia dintre colegi, am venit la interviu la APS Romania pentru un post in call-center, part time. Aveam in mintea mea de atunci o singura motivatie...sa obtin finantare pentru a-mi achizitiona un laptop. (…) Dupa trei luni mi-am strans bugetul necesar pentru a-mi cumpara laptopul dorit si mi-am dat demisia, pentru ca obiectivul meu era implinit”, isi aminteste Robert Machidon.

La vremea respectiva era hotarat sa se dedice in totalitate studiilor, fiind student la facultatea de Administratie Publica din cadrul SNSPA. A ales administratia publica pentru ca, inca de pe atunci, sesizase o serie de deficiente in administratie, in general. Ulterior a urmat si un masterat in cadrul Academiei de Politie, de Administratie Publica Contemporana si Management.

A lucrat pentru un singur angajator, de la baza pana in varful piramidei

Insa nu a reusit sa stea prea mult departe de prietenii pe care si-i facuse deja in APS. Dupa doar trei luni de pauza, s-a intors tot in call-center, dar apoi a trecut prin toate liniile de business care au existat in APS Romania, atat in zona de executie cat si in zona de management, iar din toamna anului 2016 este directorul general al APS Romania.

La intrabarea “cam cate trepte ati avut de urcat de la call-center pana in varful companiei” raspunde zambind: “multicele”. “Dar asta m-a ajutat sa ocup aceasta pozitie, pentru ca, experimentand pe pielea mea fiecare zona de business a APS Romania, am acest avantaj azi in a cunoase din proprie experienta ceea ce fac colegii din fiecare departament si le pot intelege mult mai bine problemele cu care se pot confrunta, putem gasi solutii impreuna si chiar daca au fost multe trepte, cred ca exista normalitate in asta, iar pe mine m-a ajutat mult”, mai spune Robert Machidon.

De altfel, aceasta este o practica in cadrul companiei din Romania, respectiv promovarea mai degraba din intern, pentu ca “acea persoana va fi foarte motivata sa ramana un timp indelungat in companie, cunoaste compania si modalitatea de lucru”.

Machidon: Pe viitor, mi-ar placea sa replic succesul Romaniei in alta tara

Nu se vede facand altceva, este mult prea devreme sa se gandeasca la ce va face dupa retragera din activitate - poate o cafenea sau un restaurant, ceva care sa ii dea senzatia de vacanta si de relaxare. Pana atunci, insa, ce urmeaza? A urcat, deja, toate treptele din companie.

“Grupul (APS Holding-n.r.) are nevoie de know-how-ul meu pentru aceasta pozitie. Este o pozitie foarte importanta la nivel de holding, nu doar local. Probabil un viitor profesional, in conditiile in care as gandi lucrul acesta, ar fi un post in cadrul holding-ului. Mi-ar placea mie sa ma ocup de preluarea unui model de succes si adaptarea lui intr-o tara noua, care porneste de la zero. Practic, mi-as dori sa replic succesul Romaniei, cred ca asta m-ar motiva”, sustine directorul general APS Romania.

Pana atunci, insa, mai are multe de facut in Romania. “In continuare a ramas o bucata buna de credite neperformante in sistemul bancar. Estimam noi, la inceputul anului ca vor fi 1,5 - 2 miliarde de euro, portofolii corporate ca vor fi vandute in cursul anului acesta. Lucrurile acestea incep sa iasa la inveala in piata si ne asteptam ca 1,5 miliarde de euro sa se tranzactioneze anul acesta. Volumul total de neperformanta este undeva la 4,5 - 5 miliarde de euro, care este considerabil si, pe langa aceasta zona, compusa in principiu de credite neperformante corporate, sunt alte 4 -5 miliarde de euro care dau semne de ingrijorare in cadrul bancilor si care, cel putin parte din ele, vor avea caracter de neperformanta in 5 ani plus de acum inainte”, estimeaza Machidon.

Cat de ingrata este misiunea de recuperare creante?

Compania se implica mai mult in administarea de portofolii de credite persoane juridice, care reprezinta 90% din ativitate, si mai putin pe partea de persoane fizice. Cu toate acestea, insa, reprezentantii ei incearca sa explice, la fiecare iesire publica, in ce consta activitatea de recuperare de creante care, in Romania cel putin, are o conotatie negativa.

“Obiectul nostru de activitate nu este legat strict de recuperarea de creante. Suntem mai degraba investitori in credite neperformante sau subperformante si ne concentram activitatea in zona corporate. Cu clientii avem deja o relatie de parteneriat, incercam sa gasim o solutie impreuna cu ei. In cazul persoanelor fizice, le ascultam problemele si, in functie de situatia financiara a fiecaruia, incercam sa gasim o solutie viabila. Cu foarte multi dintre ei gasim aceste solutii, dar trebuie sa existe si bunavointa. Suntem o companie de care sistemul financiar are nevoie: bancile vand credite si asta trebuie sa faca, este obiectul lor principal de activitate, iar pentru cele cu neperformanta trebuie sa existe o solutie in piata si noi raspundem acestei cereri”, a explicat reprezentantul APS Romania.

In opinia sa, debitorii persoane fizice au inteles intotdeauna rolul companiilor de recuperare doar ca, cel putin in perioada post-criza, intampinau probleme financiare. “Este clar: in momentul in care nu ai de unde sa iti platesti datoria pentru ca ti-ai pierdut job-ul, sau pentru ca ai avut probleme medicale, sau pentru ca situatia economica globala este de asa natura incat sa nu iti permita sa iti achiti la timp datoria, nu poate fi vorba de reacredinta. Astazi observam o crestere in zona de achitare a datoriilor pe cale amiabila. Este si o crestere economica vizibila la nivel national, s-a reluat creditarea la banci, situatia este mult mai relaxata decat in perioada post-criza”, a punctat Machidon.

Totusi, cel mai dificil client sustine ca este cel corporate, “cu siguranta”, pentru ca acolo complexitatea si volumele tranzactiilor sunt mai ridicate.

In paralel cu activitatea de administrare si recuperare de creante, se ocupa si de pregatirea viitorilor profesionisti in domeniu. “Lucrurile s-au mai schimbat putin fata de acum 10 ani, cand eram eu in facultate. Acum noi mergem catre studenti si incercam sa educam o linie profesionala, sau sa le dam anumite idei despre ce ar fi bine pentru ei, sa le explicam ce facem noi si povestile noastre de succes. Chiar am avut anul trecut trei evenimente de acest gen, unul in SNSPA, unul in Facultatea de Drept si unul in ASE, care ne-au adus colegi noi”, a adaugat Robert Machidon.

Sursa foto: Mircea Dragos