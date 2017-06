Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat declansarea unor controale in regim de urgenta la societatile de asigurari Asirom, Generali, Groupama si Uniqa pe motiv ca nu ar oferi cotatii pentru politele de raspundere civila auto RCA pe o perioada de o luna, asa cum prevede noua Lege RCA, dar care nu a intrat in vigoare. Obligatia este prevazuta insa si in OUG 54/2016, ordonata a Guvernului Ciolos care a dus la plafonarea tarifelor RCA pe o perioada de sase luni.

"Avand in vedere informatiile vehiculate in spatiul public, conform carora nu toate societatile de asigurare ofera cotatii pentru politele RCA pe durata de o luna, Autoritatea de Supraveghere Financiara a aprobat declansarea unor controale in regim de urgenta pe aceasta tema la societatile: Asirom, Generali, Groupama si Uniqa Asigurari. Rezultatele vor fi facute publice dupa finalizarea actiunilor de control. Principalele obiective ale ASF sunt protectia consumatorilor si asigurarea stabilitatii, transparentei si bunei functionari a pietelor financiare non-bancare", se arata in comunicatul ASF.

In informatiile aparute in spatiul public, la o interogare realizata de un broker de asigurari in cazul Asirom, Generali, Groupama si Uniqa Asigurari rezultatul a constat intr-o "eroare de calcul", cu mentiunea ca "se pot face polite pe o luna doar pentru vehicule in vedere inmatricularii / inregistrarii". Totusi, reprezentantul unei companii de asigurari, dintre cele patru mantionate de ASF a declarat pentru wall-street.ro ca "rezultatul cu privire la lipsa de cotare RCA pe o luna a aparut intr-o aplicatie agregatoare de oferte utilizata, de regula, de brokerii de asigurari, care probabil ca nu este actualizata".

O analiza recenta realizata de expertul in asigurari Constatin Nastase pe blogul sau evidentiaza ca "frecventa daunei intregistrata la politele RCA incheiate pe o luna este de 14% fata de 6 % la politele incheiate pe un an sau sase luni. Asta inseamna frauda, dupa toate manualele din domeniu". Astfel, daca se ciocnesc doi soferi si vinovatul nu are asigurare RCA, isi face una pe o luna imediat si schimba in constatul amiabil data cand a avut loc accidentul, la mica intelegere. Ca urmare, in loc ca ASF sa se uite la frecventa daunei si sa umble la cauze, ei cauta sa dea amenzi asiguratorilor.

Sursa foto: Investigatie / Shutterstock