Schimbarea sistemului de impozitare a persoanelor fizice cu unul bazat pe globalizare, in cazul in care se doreste acest lucru, ar trebui sa se aplice mai intai la nivel de individ, si apoi extins, optional, la gospodarie sau familie sau alta forma de asociere de persoane. Noul mecanism ar putea fi dezvoltat pe baza fostului “Impozit pe venitul global (IVG)” care a functionat in Romania in perioada 2000 -2004, cu cote reduse de impozitare, respectiv 10% sau 0%, sustine presedintele Camerei consultantilor fiscali din Romania, Dan Manolescu.