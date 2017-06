Ministerul Finantelor Publice plateste, in data de 26 iunie 2017, a doua transa de dobanda anuala pentru titlurile de stat vandute populatiei in 2015. Totodata, Ministerul va rascumpara obligatiunile respective de la persoanele fizice, care ajung la scadnta, la valoarea nominala de 1.000 de lei/titlu.

Potrivit unui comunicat al Ministerului, a doua transa de dobanda este in valoare de 21,5 lei per obligaĊ£iune. “Platile se vor realiza in numerar la ghiseele agentiilor Raiffeisen Bank, catre persoane fizice, sau prin transfer bancar in conturile detinatorilor. Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor reprezentand dobanzi si rambursari ale valorii nominale catre detinatorii titlurilor de stat, iar platile vor fi realizate prin intermediul Raiffeisen Bank SA, in calitatea sa de Agent de Plata”, se mentioneaza in comunicat.

Astfel, cei care au cumparat titluri de stat in urma cu doi ani au castigat cate 43 de lei pentru fiecare titlu, in cazul in care le-au pastrat pana la scadnta. Obligatiunile au putut fi tranzactionate pe Bursa de Valori Bucuresti.

Aceasta este prima emisiune de titluri de stat lansata de Ministerul Finatelor Publice pentru populatie in ultimii ani. Emisiunea a avut un succes limitat, din cauza valorii nominale ridicate si a formulei complicate de calcul a dobanzii. Din aceasta cauza, populatia a subscris oferta in proportie de 65%, cumparand obligatiuni in valoare de 65 de milioane de lei, din valoarea anuntata, de 100 de milioane de lei. Dobanda anuala a fost stabilita la 2,15% pe an.

In 2016, MFP a lansat o alta emisiune de titluri de stat pentru persoane fizice, tot pe doi ani, insa la o valoare nominala de 100 de lei/titlu, iar dobanda a fost din start stabilita la acelasi nivel, respectiv 2,15% pe an. In aceste conditii, oferta a fost suprasubscrisa de peste 7 ori si a fost suplimentata de Ministerul Finantelor, de la 100 de milioane de lei initial, la 735,26 milioane de lei.

Totodata, autoritatile intentioneaza sa iasa in iulie anul acesta cu o noua emisiune din seria FIDELIS.

