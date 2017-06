In primele 6 luni de guvernare, PSD a taiat investitiile, nu a inceput niciun proiect major de infrastructura si a atras zero fonduri UE, pentru ca a vrut sa faca economii pentru legea salarizarii unitare, spune senatorul Florin Citu, in raportul intitulat “Starea Romaniei dupa 6 luni de guvernare rosie”. In aceste conditii, dobanda BNR va creste la 4,5%, iar deficitul bugetar va urca la 4,2% – 5% din PIB anul viitor, estimeaza fostul economist independent.

“In primele 6 luni, trei lucruri si-au pus amprenta negativa asupra economiei. Cele 3 sunt strans legate intre ele: investitiile, legea salarizarii unitare si executia bugetara”, sustine Citu.

Investitiile publice, taiate, cele private, sistate de teama unor noi taxe

In opinia economistului, investitiile publice au fost taiate pentru a putea prezenta publicului o executie bugetara pozitiva. Pe de alta parte, investitiile private s-au prabusit, desi economia creste, din frica de taxare excesiva in viitor pentru a acoperi cheltuielile cu salariile din sectorul bugetar. Mai mult, cresterea nejustificata a numarului controalelor ANAF, cu 13% in primele 3 luni fata de anul precedent, a speriat atat investitorii autohtoni, cat si pe cei externi.

“Si, poate la fel de important, investitiile scad datorita declaratiilor publice ale liderilor PSD impotriva companiilor straine si in general impotriva sectorului privat”, a adaugat Citu.

El a mentionat faptul ca, in primul trimestru din 2017, investitiile nete in economie au scazut cu 3,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut si, in plus, au avut o contributie negativa la cresterea economica in perioada respectiva.

In privinta legii salarizarii unitare, aceasta a pornit de la un impact de 32 de miliarde de lei, estimat in programul de guvernare, dar a ajuns la peste 70 de miliarde de lei dupa cele mai recente estimari, mai spune parlamentarul citat.

“Romania cheltuie 8,4% din PIB doar pe salarii in sectorul bugetar in timp ce media UE este de 10 % din PIB. Programul PSD creste, fara niciun fel de analiza, salariile din sectorul bugetar pana la 12% din PIB, adica cu doua puncte procentuale peste media UE.(...) Economia nu produce atat de mult incat sa suporte acest cost suplimentar. Rezultatul, pentru plata costului suplimentar guvernul va face imprumuturi adaugand la datoria publica. Imprumuturi platite de generatiile viitoare, insa nu pentru dezvoltarea infrastructurii, ci ca urmare a cresterii salariilor in sectorul bugetar, a cheltuielilor cu asistenta sociala si a subventiilor”, a punctat Citu.

Totodata, parlamentarul citat sustine ca PSD a luat decizia de a creste salariile, pentru a colecta mai mult din impozitele pe salarii.

Insa, “pentru a realiza acest deziderat”, s-a majorat salariul minim pe economie, punand presiune pe angajatorii privati, in special pe IMM-uri, s-a modificat ordonanta 109/2011 care asigura conducerea dualista a companiilor cu capital de stat, acestea din urma au fost obligate sa acorde dividende mai mari, in detrimentul investitiilor etc.

O rectificare bugetara negativa este inevitabila

In aceste conditii, datele de pana acum arata o executie bugetara dezastruoasa, mai spune economistul citat.

El sustine ca executia bugetara de pana acum arata o depasire sigura a deficitului aprobat in Parlament, de 2,99% din PIB pentru 2017, in conditiile in care cresterile salariale au fost amanate cu 8 luni, desi legea era programata sa intre in vigoare de la 1 iulie 2017. Mai mult, programul Start-up Nation a fost lansat cu intaziere pentru ca nu are surse de finantare. Pe de alta parte, statul si-a asigurat resurse suplimentare prin confiscarea rezervelor companiilor de stat si a banilor companiilor private prin nerambursarile de TVA, adauga Florin Citu.

“De aceea o rectificare bugetara negativa este aproape sigura pana in luna august. Concret: - veniturile fiscale, ca procent din PIB, sunt mai mici cu 1 punct procentual fata de cele din anul precedent pentru aceeasi perioada. - veniturile din impozitul pe profit sunt mai mici cu 5,9% relativ la anul trecut - rambursarile din TVA sunt cu 1 miliard de lei mai mici in 2017 fata de 2016 - zero fonduri atrase de la UE pentru 2014-2020 in primele 6 luni - salariile au crescut cu 20% in timp ce contributiile sociale si veniturile din impozit pe venit doar cu 15% si respectiv 13% - investitiile au fost taiate la minim istoric, 0,2% din PIB fata de 0,6% din PIB in 2016 (perioada similara)”, sustine parlamentarul mentionat.

Amanarea legii salarizarii indica faptul ca Romania este pe drumul gresit

Pe de alta parte, Florin Citu mai spune ca Guvernul PSD mai are numeroase alte restante, promise in campania electrorala. Printre acestea se numara TVA zero la vanzarea de locuinte, materii prime pentru agricultura si publicitate, impozit pe profit 0 pentru centrele de cercetare-dezvoltare, Legea preventiei; program de cadastrare gratuita a tuturor terenurilor agricole, legea redeventelor, Codul Economic al Romaniei etc.

“O serie de masuri sunt intarziate, iar amanarile de cresteri salariale din ultimul moment incluse in legea salarizarii arata ca si guvernul PSD stie ca a afectat economia negativ pana acum”, a mai spus Citu.

Mai mult, el spune ca legea salarizarii a mai reusit o performanta negativa istorica pentru un guvern de stanga: a scos in premiera sindicatele in strada.

In concluzie, economistul citat suspune ca programul de guvernare al PSD reprezinta garantia ca Romania va experimenta foarte curand o criza similiara cu cea din perioada 2008-2010.

Sursa foto: Agerpres foto