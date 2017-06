BT Leasing, companie a grupului financiar Banca Transilvania, se numara printre companiile de leasing de top din Romania si este detinuta integral de Banca Transilvania, cea de a doua banca din tara, in functie de active. Compania va folosi imprumutul BERD pentru a finanta noi contracte de leasing pentru IMM-urile locale, sustinatoarele economiei romanesti.

"BERD se angajeaza sa sprijine dezvoltarea pietei de leasing din Romania, ca parte a eforturilor de a extinde accesul la finantare pentru companiile locale. Aceste fonduri noi, alocate prin intermediul BT Leasing sunt destinate intreprinderilor mici din intreaga tara, unde este nevoie de finantare, in special in afara Bucurestiului si a oraselor mari", a declarat Matteo Patrone, director regional BERD pentru Romania si Bulgaria.

Focusul BT Leasing sunt IMM-urile. Obiectivul declarat al companiei pe termen lung este de a deveni liderul societatilor de leasing din Romania, cu focus in special intreprinderile regionale. "In primele 4 luni ale acestui an am finantat bunuri in valoare de 41 milioane euro, cu 27% mai mult fata de aceeasi perioada a anului trecut", a declarat Ionut Morar, director general, BT Leasing.

BERD si BT Leasing au incheiat pana acum patru acorduri de finantare, valoarea creditelor date pana in prezent fiind de 45 milioane de euro.

Sursa foto: pogonici / Shutterstock