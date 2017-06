Salariul ajunge in cea mai mare parte a anului (33%) sau lunar (13%), ceea ce ar duce la o stare relativ echilibrata si stabila financiar pentru un procent semnificativ de respondenti. Doar un procent mic sunt nemultumiti (15%), fiind mereu intr-o situatie financiara dezechilibrata. Acestia sunt probabil si cei care au probleme financiare (35%), restul respondentilor, cei echilibrati, neavand probleme financiare (65%).

Exista insa si aspiratii ”indraznete”, visuri care ies din perimetrul aspiratiilor realiste, posibile, fata de care renuntarea duce la frustrari si tristete. Aceste visuri neimplinite se cer realizate. Solutia este curajul de a imprumuta bani (64%). Altii, raman prudenti, evita imprumuturile si isi construiesc scenarii in care accepta nerealizari (36%), potrivit studiului realizat de Kruk.

Respondentii afirma ca uneori nu au incredere in viitorul lor financiar (28%), iar alteori, da (33%). In general, adunand procentul celor din urma cu cel al celor care au incredere in fortele proprii de a-si construi un viitor financiar (39%), rezulta ca respondentii sunt increzatori intr-un viitor financiar satisfacator (72%). Respondentii manifesta sinceritate in raspunsurile lor privind eforturile depuse pentru a ajunge la o situatie financiara echilibrata. Unii depun eforturi (49%), altii recunosc ca nu au facut totul pentru a atinge acest echilibru (51%).

Atunci cand vorbim despre inceputul de cariera, domeniul profesional si felul in care respondentii vad ajutorul oferit de studiile realizate, putem vedea ca una dintre concluzii este redata fie de optimismul respondentilor, fie de pesimismul acestora sau de o indiferenta fata de viitorul lor financiar. Intrebati la ce varsta au intrat pe piata muncii, 52% dintre respondenti au spus ca s-au angajat in perioada de 20-25 ani, iar cei mai “grabiti”, cu un procent de 37%, au recunoscut ca aveau 18-20 ani.

Exista si dorinta de a face economii, pentru a planifica viitorul financiar

Daca vorbim despre optimismul adus de studiile facute, 49% dintre respondeti simt ca au primit un ajutor din partea studiilor realizate, iar 51% nu asociaza acest optimism cu realizarea unor studii. Indiferent de relatia facultate-optimism, majoritatea respondentilor afirma ca intrarea pe piata muncii a dus la o crestere a responsabilitatilor (91%), iar aceasta "maturizare" in raport cu viata, ii face sa fie multumiti de carierele lor profesionale actuale (66%).

In general, participantii la studiu sunt preocupati de imbunatatirea viitorului lor financiar, considerand ca trei conditii contribuie la un viitor financiar pe care si-l doresc: venit lunar mai mare (45%); scaparea de datorii (20%); absenta grijilor fata de ziua de maine (18%).

Astfel, se poate sesiza importanta venitului lunar, acesta influentand celelalte doua conditii sus amintite si asigurand relaxarea psihologica a respondentilor. Exisa, insa, si dorinta de a face economii, ca expresie a intentiei de a planifica viitorul financiar si ca atitudine fata de imprevizibilitatea vietii. Diferenta intre cei care fac economii (48%) si cei care nu fac economii (51.89%) nu este semnificativa. Totusi, nevoia de pusculita exista. Desigur, exista si diferente interindividuale care explica de ce unii au si altii n-au pusculita, dar si faptul ca dintre cei care n-au unii nu ajung sa faca economii.

Cercetarea "Optimismul romanilor si viitorul lor financiar" a cuprins un esantion de 2.160 de respondenti, cu varste intre 25-45 ani, dintre care cei mai multi au inceput sa lucreze dupa varsta de 20 de ani, in mediul privat.

Kruk Romania este membra a grupului polonez cu acelasi nume si a fost infiintata in anul 2007. Compania este prezenta pe piata din Romania din 2007, unde este de asemenea, unul dintre liderii de piata.

