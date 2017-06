Piraeus Bank Romania a lansat un canal digital end-to-end de vanzare a produselor bancare care include consiliere video la distanta. Investitia totala s-a ridicat la 1 milioan de euro. Proiectul pilot va incepe in Bucuresti, iar in 6 luni oficialii bancii se asteapta sa fie aplicat in orasele mari ale tarii, in contextul in care 85% dintre clientii digitali ai bancii se afla in mediul urban.

Platforma digitala lansata de Piraeus Bank, denumita Piraeus Liveshop, ofera posibilitatea clientilor sa acceseze credite de nevoi personale, carduri de credit si posibilitatea de a-si deschide conturi de salariu, cu serviciul aferent de Internet Banking. Piraeus Liveshop poate fi accesat de pe orice device in conditiile in care este un site de sine-statator. Banca a creat si o aplicatie mobile, insa deocamdata doar pentru dispozitivele iOS.



Potrivit Madalinei Teodorescu (foto), deputy CEO al Piraeus Bank, solutia este unica in Romania si in Europa si ar putea fi dezvoltata suplimentar cu alte mijloace biometrice si de voce, precum si prin integrarea semnaturilor digitale calificate.

Reticenta unor clienti la canalele digitale este fireasca. Pana la urma, Romania nu are inca o lege a securitatii cibernetice - Madalina Teodorescu, deputy CEO Piraeus Bank

Sistemul functioneaza sub forma unei platforme prin care un client intra in dialog virtual cu un ofiter bancar, acesta urmand sa primeasca o parte dintre documentele relevante pentru cumpararea produselor bancare prin Internet. Clientul trebuie sa furnizeze o serie de informatii confidentiale consilierului bancar si sa ofere spre scanare in cadrul videoconferintei a buletinului pentru a trece la pasii urmatori. Incheierea tranzactiei se va realiza insa in mediul real, odata cu vizita unui reprezentant al bancii la adresa comunicata de client.

Consilierul video ii va transmite clientului tot prin intermediul platformei documentele necesare pentru a-si da acordul de interogare a bazei de date ANAF si a celei de la Biroul de Credit. Banca va verifica in timp real veniturile clientului raportate la ANAF si situatia datoriilor, pentru a calcula in timp real un pre-scoring si gradul de indatorare.

Odata ce clientul vede pe ecran ofertele solicitate, acesta poate incheia achizitia produsului/serviciului precum o tranzactie de e-commerce, finalizand comanda din "cosul de cumparaturi".

Potrivit oficialilor Piraeus Bank, tot procesul de consiliere si comanda video dureaza 20-25 de minute, iar in 24 de ore de la finalizarea comenzii un agent al bancii urmeaza sa desavarseasca procesul de validare a clientului in mediul real.



Deocamdata, reglementarile in vigoare nu permit ca intreg procesul de Know Your Costumer sa se deruleze in mediul digital, motiv pentru care reprezentantii bancii trebuie sa inmaneze clientilor documentele necesare incheierii contractului, moment in care vor certifica si autentificarea clientului.



"Deocamdata legistatia atat permite. Am vrut sa fim absolut in conformitate cu toate reglementarile ", a declarat, cu ocazia lansarii acestei platforme digitale, Catalin Pirvu, presedintele Piraeus Bank Romania.

El a explicat ca banca si-a asumat de la inceput ca acest nou canal de distributie va fi "testat" si de clienti refuzati de alte banci, care isi vor incerca din nou norocul. Asteptarile sefilor Piraeus Bank sunt ca circa 10% dintre vizitele pe platforma sa se finalizeze cu achizitia un produs.

"Aceasta investitie creste firesc si valoarea bancii", a raspuns Parvu la o intrebare care viza valoarea de vanzare a bancii dupa aceasta investitie, precizand totodata ca platforma de Liveshop va putea fi translatata pe sistemele oricarei alte banci.



De asemena Madalina Teodorescu se asteapta ca, pana in 2019, canalele alternative ( brokerii, echipa mobila de vanzari, video advisers, multifunctionalele si call-center-ul) sa reprezinte 30% din business-ul Piraeus in Romania, iar produsul nou lansat, consilierea video, sa aduca circa 8% din volumele noi de credite pana in 2019.

Sursa foto: Quka / Shutterstock.com