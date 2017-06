Competitia bancilor pe segmentul IMM va fi tot mai puternica in regiune, in timp ce actualul mediu financiar cu dobanzi scazute ofera acestor companii costuri de finantare reduse, care ar putea ramane ancorate in aceste zone inca cel putin 12 luni. "Este un moment bun pentru orice client IMM sa se finanteze", a declarat intr-un interviu acordat in premiera wall-street.ro Johann Strobl, CEO Raiffeisen Bank International (RBI).

"Competitia va fi tot mai puternica in viitor, dar as zice foarte simplu ca driver-ul costurilor de finantare (pe segmentul IMM - n.r.) va fi in termeni absoluti dobanda cheie a bancii centrale", a explicat Strobl, precizand ca va mai dura o perioada pana cand BCE va decide sa creasca dobanda cheie.

Nu cred ca in urmatoarele 12 luni vom vedea o crestere a dobanzilor in majoritatea tarilor din regiune - Johann Strobl, CEO al RBI

Noul CEO al grupului financiar rezultat din fuziunea Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB) si Raiffeisen Bank International (RBI) mizeaza pe o crestere organica in regiune, iar business-ul de IMM este o componenta importanta a acestui plan. In plus, avand in vedere ca dobanzile de piata sunt sub cele ale bancilor centrale, subsidiarele sunt intr-o pozitie foarte buna pentru a finanta companiile.