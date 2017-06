Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,5872 lei/euro, in crestere cu 0,45% fata de nivelul precedent, cel mai mare nivel din 3 august 2012, pe fondul tensiunilor politice.

Miercuri, BNR a afisat un curs de 4,5667 lei/euro. In 3 august 2012, BNR a afisat un curs de 4,6481 lei/euro. Leul s-a depreciat puternic joi, in contrast cu tendinta altor monede din regiune, dupa tensiunile aparute miercuri intre premierul Sorin Grindeanu si liderul PSD Liviu Dragnea.

Pe piata interbancara, euro a atins joi, pe piata interbancara, pentru o scurta perioada de timp, valoarea de 4,5889 lei, cea mai mare valoare din august 2012 pana in prezent.

Economia este afectata, de obicei, de tensiunile politice, dar totul depinde de durata acestora, a explicat joi presedintele Consiliului Fiscal, Ionut Dumitru. ”Tensiunile politice, in general, nu fac bine economiei. Totul depinde de cat va dura actuala situatie si daca activitatea Guvernului va fi afectata”, a declarat Dumitru, la solicitarea News.ro.

Toti ministrii Guvernului Grindeanu si-au depus si inregistrat demisiile, joi dimineata, la Secretariatul General al Guvernului (SGG), dupa ce PSD i-a retras sprijinul premierului Sorin Grindeanu. Premierul a anuntat, miercuri seara, ca nu isi da demisia si ca i s-a propus sefia mai multor institutii ale statului, doar ca sa demisioneze. El a mai spus ca va demisiona doar daca presedintele Klaus Iohannis va da garantii ca va numi un premier de la PSD.

Liderii PSD se reunesc joi, de la ora 14.00, la sediul central al partidului din Kisellef, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a stabili calea „consitutionala” de urmat, in conditiile in care premierul Sorin Grindeanu refuza sa demisioneze, iar ei nu-i pot inainta presedintelui Klaus Iohannis o noua propunere de premier.

Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare la paritatea euro/dolar, s-a apreciat de la 4.0752 lei la 4,1082 lei, cel mai mare nivel din 18 mai.

Totodata, cursul francului elvetian a crescut de la 4,2029 lei la 4,2164 lei, cel mai mare nivel din 21 aprilie.

