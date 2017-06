Controalele realizate de catre cei de la ANAF au vizat 459 de contribuabili. Sanctiunile contraventionale aplicate de acestia s-au ridicat la o valoare totala de 2.666.734 lei ( amenzi si confiscari). Va prezentam mai jos masurile aplicate de catre inspectorii antifrauda:

- 628 de sanctiuni contraventionale principale (436 amenzi si 192 avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 2.589.326 lei

- s-au confiscat sume(numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 77.408 lei, din care: sume(numerar) in valoare de 52.682 lei, venituri ilicite in valoare de 51.682 lei si bunuri in valoare de 14.069 lei. In plus, ANAF a dispus suspendarea activitatii a 9 contribuabili, din care 3 pentru neutilizarea caselor de marcat, 2 pentru nedotare cu case de marcat si 4 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.227/2015).

In data de 15 iunie, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a verificat, intr-o singura zi, 208 service-uri auto. In cadrul controalelor, institutia a aplicat sanctiuni contraventionale in valoare totala de 1,22 milioane de lei, iar in trei cazuri a suspendat activitate.

Sursa foto: agerpresfoto