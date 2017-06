Banca Nationala a Romaniei a anuntat, marti, un curs de referinta de 4,5957 lei/euro, in crestere cu 0,2% fata de nivelul precedent si nivel maxim din 3 august 2012, in conditiile in care situatia politica tensionata din Romania si apropierea votului pe motiunea de cenzura depusa de catre alianta PSD-ALDE impotriva propriului guvern continua sa afecteze moneda nationala.