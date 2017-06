Studiul a fost realizat in 10 tari din Europa de Est. Asadar, la nivel regional, peste 80% dintre respondenti se opun economiei subterane si ar incuraja dialogul cu guvernele proprii pentru a actiona concret impotriva acestui fenomen. Totodata, respondentii si-au aratat disponibilitatea de a-si schimba obiceiurile la cumparaturi dupa ce si-au dat seama ca platile cu cardul si pastrarea bonurilor fiscale contribuie la combaterea comertului fraudulos.

In aproximativ toate tarile in care s-a desfasurat sondajul, o pondere mare a cetatenilor sunt constienti de existenta economiei subterane, pe care o percep ca pe un fenomen negativ. Majoritatea respondentilor (69%) inteleg ca economia gri diminueaza din fondurile disponibile pentru serviciile publice, precum educatia, sistemul public de sanatate sau infrastructura rutiera.

Pentru mai mult de 70% dintre respondenti, ascunderea veniturilor fata de autoritatile fiscale are un impact negativ asupra cresterii economice, activitate care duce la competitie neloiala. Astfel, peste 80% dintre consumatori ar vedea necesara asumarea de catre propriile guverne a unor masuri care sa combata economia subterana si ar incuraja dialogul activ al cetatenilor cu autoritatile (procentajele acestor grupuri solidare cu lupta impotriva economiei subterane variind de la 72% in Polonia la 93% in Bosnia si Herzegovina), se mai arata in studiu.

Sursa foto: Andrey_Popov / Shutterstock.com