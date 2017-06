Creditarea bancara creste, insa nu reuseste inca sa acopere rambursarile si creditele neperformante scoase in afara bilantului. La finalul anului trecut, soldul creditului guvernamental s-a plasat sub nivelul din 2012, insa creditele nou acordate au depasit volumul din urma cu patru ani, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu.

Daca ne uitam la creditul neguvernamental din 2012, de 226 de miliarde de lei, pe stoc, si il comparam cu creditul neguvernamental la sfarsitul lui 2016, de 220 de miliarde de lei, la prima vedere, cand comparam stoc pe stoc, s-ar putea sa ajungem la aceasta concluzie, ca in aceasta perioada intermedierea financiara a scazut, avand in vedere avansul PIB. Daca ne uitam in structura, la creditele noi originate, creditarea a crescut in aceasta perioada”, a subliniat Oprescu in cadrul evenimentului Growth Forum, organizat de Profit.ro.

Potrivit acestuia, in anul 2012, volumul creditelor noi acordate s-a situate la 44 de miliarde de lei in 2012 si a urcat la 69 de miliarde de lei in 2016.

In plus, Oprescu a spus ca trebuie sa se tina cont si de “creditul bun”, obtinut dupa ce se da la o parte neperformanta. “In 2012, rata de neperformanta a fost de 20% (50 de miliarde de lei din creditul de 226 de miliarde), iar la finalul lui 2016 a scazut la 9,6% din 220 de miliarde de lei. Diferenta a fost creditata in aceasta perioada”, a explicat presedintele ARB.

Defalcat pe categorii de credite, in 2012, creditele nou acordate au fost distribuite astfel: 14 miliarde de lei catre persoane fizice si 30 de miliarde de lei catre firme, iar in 2016 - 30 de miliarde de lei catre personae fizice si 39 de miliarde de lei catre personae juridice.

“Problema nu este atat de mare cum ne imaginam. Credite se dau, dar poate nu in acelasi ritm ca in trecut. De ce creditarea nu a crescut in acelasi ritm cu PIB-ul. Cererea eligibila si cererea cantitativa nu se ridica la nivelurile la care ne-am fi dorit”, a mai spus Oprescu.