Cum arata executia bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului: cresteri semnificative la cheltuielile de personal si asistenta sociala, scaderi la incasarile din accize si TVA si investitii taiate la jumatate.

Bugetul de stat a trecut pe deficit in luna mai, cu 2,2 miliarde de lei, respectiv 0,27% din PIB, mai mare decat cel inregistrat in aceeasi perioada din 2016, respectiv 0,8 miliarde de lei (0,1% din PIB), potrivit datelor publicate de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 98,4 miliarde de lei, reprezentand 12,1% din PIB, au fost cu 7,9% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent.

“S-au inregistrat cresteri fata de anul precedent la incasarile din contributii sociale (+15,9%), impozit pe salarii si venit (+12,9%), impozit pe comert exterior si tranzactiile internationale (+10,1%), venituri din capital (+13,2%), precum si din impozite si taxe pe proprietate (+20,6%). Incasarile din alte impozite si taxe pe bunuri si servicii au crescut cu 64,4% fata de aceeasi perioada a anului precedent”, se emntioneaza in comunicatul MFP.

Reducerile de TVA intarzie sa isi arate efectele benefice in economie

Cu toate acestea, veniturile din TVA, cea mai importanta sursa de de venituri la bugetul statului, au inregistrat o scadere fata de primele cinci luni ale anului 2016, cu 5%. Ministerul justifica aceasta scadere prin reducerea cotei standard de TVA de la 24% la 20%, incepand cu 1 ianuarie 2016, si de la 20% la 19% de la inceputul acestui an.

De asemernea, incasarile din accize au fost cu 9,4% mai mici comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, fiind influentate de reducerea nivelului acestora pentru unele produse energetice incepand cu 1 ianuarie 2017.

Sumele incasate de la Uniunea Europeana in contul platilor efectuate s-au situat la 4,6 miliarde lei, din care cea mai mare parte, 4,2 miliarde lei, reprezinta sume aferente proiectelor din agricultura.

Pe ce a cheltuit statul cei mai multi bani in primele cinci luni din 2017?

La capitolul cheltuieli, in suma de 100,6 miliarde de lei, s-a inregistrat o crestere nominala de 9,4% fata de aceeasi perioada din anul precedent.

Cele mai importante cresteri s-au inregistrat la cheltuielile de personal (salarii – n.r.), cu 19,1% fata de aceeasi perioada a anului

trecut, pe fondul majorarilor salariale acordate in a doua parte a anului 2016 si in 2017, si la cheltuielile cu asistenta sociala, cu 10,1% (majorarea cu 5,25% a punctului de pensie de la 1 ianuarie 2017, la 917,5 lei, precum si alte masuri ce au fost aprobate in timpul anului 2016)

In schimb, cheltuielile cu bunuri si servicii s-au redus cu 0,5% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dar cheltuielile cu dobanzile sunt cu 1,6% mai mari fata de aceeasi perioada a anului precedent.

“Subventiile sunt in crestere cu 36,7% fata de aceeasi perioada

a anului trecut, cresterea majora provenind de la subventiile pentru

sprijinirea producatorilor agricoli”, se mai arata in Comunicat.

In privinta cheltuielilor de investitii, acestea continua sa scada. In primele cinci luni ale anului, acestea s-au situt la doar 4,1 miliarde de lei, respectiv 0,5% din PIB, la mai putin de jumatate fata de primele cinci luni din 2016 (9 miliarde de lei).