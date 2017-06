BERD a lansat programul de finantare Green Economy Financing Facility (GEFF) in valoare de 100 de milioane de euro, pentru a sprijini sectorul rezidential din Romania in ceea ce priveste cresterea economiilor de energie si reducerea costurilor cu utilitatile. Banca Transilvania este prima banca partenera care va da startul finantarilor prin cadrul acestui program, conform unui comunicat de presa emis de catre BERD.

Programul este destinat sa ajute sectorul rezidential din Romania prin finantarea investitiilor in eficienta energetica, energie regenerabila si solutii de economisire a apei. Este pentru prima data cand BERD finanteaza investitii de eficienta energetica in sectorul rezidential din Romania. Creditele vor putea fi accesate prin intermediul bancilor locale partenere, se mai arata in comunicat.

Matteo Patrone, Directorul Regional BERD pentru Romania si Bulgaria a declarat: “Marea majoritate a fondului locativ din Romania a fost construit intre anii 1960 si 1990 avand un nivel scazut al izolatiei termice. In timp ce nevoia de a creste eficienta energetica este in mod imperios necesara, accesul la finantare pentru astfel de investitii ramane limitata. Suntem bucurosi ca putem oferi acest nou produs de finantare adresat in mod direct acestei probleme si speram ca bancile din Romania se vor alatura initiativei noastre.”

Cu sprijinul BERD, se asteapta ca bancile din Romania sa dezvolte produse destinate economiei si investitiilor verzi care sa corespunda nevoilor clientilor acestora. Beneficiarii acestor finantari pot fi persoane fizice, grupuri de persoane fizice, asociatii de proprietari sau companii furnizoare de produse si servicii verzi. Acestia vor putea sa aleaga solutii de tehnologii verzi pre-definite sau sa beneficieze de consultanta gratuita pentru identificarea solutiilor cu consum de energie redus cele mai potrivite pentru investitiile complexe ce urmeaza a fi finantate prin GEFF. Consultanta tehnica este asigurata prin intermediul grantului acordat de catre Global Environment Facility si EBRD Shareholder Special Fund.

Banca Transilvania este prima institutie financiara locala care s-a alaturat programului si care a contractat un imprumut de 40 de milioane de euro pentru investitii in eficienta energetica destinate cladirilor rezidentiale, asociatiilor de proprietari si furnizorilor de servicii asociate.

GEFF face parte din programul Green Economy Transition al BERD, prin care Banca intentioneaza, pana in 2020, sa utilizeze 40% din investitiile sale anuale pentru finantarile destinate reducerii impactului schimbarilor climatice, in comparatie cu o medie de aproximativ 25% din investitiile anuale in ultimii 5 ani.

