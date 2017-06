Leonardo Badea a fost numit presedinte al ASF cu 321 voturi ”pentru” si 38 voturi ”impotriva”, in vreme ce Wlassopol a primit 338 voturi ”pentru” si 21 voturi ”impotriva”, potrivit News.ro.

Leonardo Badea a declarat, la finalul audierii de luni in comisiile de specialitate ale Parlamentului, ca nu vine pentru o functie, ci pentru un proiect.

Este un mandat foarte scurt, de cateva luni, dar este o provocare, este o piata foarte importanta, de fapt mai multe piete reglementate de catre aceasta autoritate, si am considerat ca este bine pentru Romania, pentru noi, sa incercam sa crestem nivelul de incredere in aceasta Autoritate si sa incercam sa crestem gradul de protectie al consumatorului de produse si de servicii financiare. V-am si spus ca nu vin pentru o functie, vin pentru un proiect, m-am gandit foarte mult la acest proiect si cred ca este posibil sa avem un astfel de proiect Leonardo Badea

Intrebat ce intentii are in privinta politelor RCA, Leonardo Badea a sustinut ca trebuie protejate interesele consumatorilor. „Intentia noastra a fost foarte clara de la inceput, ca trebuie sa avem o polita corecta pentru romani si sa protejam interesele consumatorilor. Adica, sa tina cont de toate elementele de calcul, ne referim ca aceasta polita nu trebuie sa cuprinda in ea sume de bani care sa nu fie justificate din punct de vedere economic. E o formula de calcul”, a conchis deputatul PSD.

Postul de presedinte al ASF a ramas vacant dupa revocarea din functie a lui Misu Negritoiu, pe 11 mai, in urma aprobarii de catre Parlament a unui raport prin care acestuia i se imputa modul in care ASF a gestionat criza de pe piata RCA din 2016.

Potrivit raportului din octombrie 2016, Misu Negritoiu nu mai indeplineste conditiile prevazute in legea de functionare a ASF, motiv pentru care comisiile parlamentare au hotarat, cu majoritate de voturi (o abtinere si un vot neexprimat al unui parlamentar aflat in conflict de interese) sa inainteze plenului reunit al Camerei Deputatilor si Senatului propunerea de revocare a lui Negritoiu din functia de presedinte al ASF, membru executiv al Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Misu Negritoiu a ajuns presedinte al ASF la 1 aprilie 2014, cu sprijinul PSD, care a votat masiv in Parlament numirea sa. Negritoiu a venit la conducerea ASF in locul lui Dan Radu Rusanu, care si-a dat demisia de la sefia autoritatii din arestul politiei, in martie 2014, in conditiile in care era arestat pentru 30 de zile in dosarul Carpatica - ASF.

