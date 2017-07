Revolut, fintech-ul londonez care a facut senzatie in cadrul evenimentului Future Banking , organizat de catre wall-street.ro, se pregateste pentru o noua runda de finantare in valoare de 50 de milioane de lire sterline si o extindere spectaculoasa. Fintech-ul cauta canditati pentru postul de country manager in mai multe tari printre care si Romania. Daca totul va decurge bine, compania al carei CEO este rusul Nikolay Storonsky (foto), fost trader pentru Lehman Brothers, va avea o valoare de 300 milioane de lire sterline.

Principalul finantator este London VC Index Ventures, care a mai acordat investitii si in trecut startup-ului Revolut. De asemenea, se pare ca si Ribbit Capital, un fond de investitii din Silicon Valley va participa la finantare. Este o runda de investitii care a atras atentia deoarece Revolut abia a incheiat al doilea an de activitate, iar un val de investitii de o asemenea anvergura nu este un lucru obisnuit pentru un start-up atat de "tanar".

Nici veniturile inregistrate de companie dupa primul an de la realizarea conturilor nu ii ingrijoreaza pe investitori. Revolut se pare ca a inregistrat pierderi de 7,1 milioane de lire sterline la venituri de 2,3 milioane de lire sterline. Nu e nimic neobisnuit pentru o companie de acest gen sa inregistreze pierderi la inceput de activitate, ce atrage totusi atentia este faptul ca aceste pierderi au fost trecute la capitolul de costuri aferente activitatilor de vanzare a serviciului.

Elementul care pare sa ii atraga pe investitori, in ciuda costurilor de productie si a faptului ca startup-ul a fost finantat cu doar doi ani inainte, este cresterea rapida a acestuia. CEO-ul companiei a declarat ca se asteapta sa aiba 1 milion de clienti pana la finalul anului 2017.

Compania are planuri serioase de expansiune, avand in vedere ca pe site-ul acesteia am gasit mai multe anunturi de angajare pentru pozitia de country manager in tari precum Elvetia, Germania, Spania, dar si Romania. In descrierea job-ului cei de la Revolut declara ca sunt in cautarea unei persoane care sa poata lucra intr-un mediu antrenant, capabila sa aduca companiei pana la 1 milion de clienti intr-o piata noua.

screenshot: revolut.com/careers

Alte atributii pe care country managerul le va mai avea este crearea unei echipe si elaborarea unei strategii de marketing. Finalul anuntului se termina cu probabil cel mai important aspect de care trebuie sa tina cont candidatul, si anume de a vinde efectiv produsul, in dreptul acestei cerinte fiind trecut mesajul "Vinde, Vinde, Vinde!".

Revolut este un fintech cu sediul in Londra ce ofera clientilor sai, persoane fizice, servicii precum conturi curente si carduri ce le ofera posibilitatea acestora sa faca tranzactii in 25 de valute la cotatii mult mai mici decat cele bancare, in contextul in care Revolut asigura rate de schimb din piata interbancara. Compania a lansat in 2017 si conturile business, care le ofera si companiilor posibilitatea sa foloseasca aceste cotatii la schimburile valutare.