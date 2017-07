Banca Nationala a Romaniei a decis sa mentina dobanda de politica monetara la 1,75% pe an si sa pastreze nivelurile actuale ale rezervelor minime obligatorii, atat in lei, cat si in valuta. In contextul in care Guvernul ar putea inaspri puternic politica fiscala, analistii se astepata ca BNR sa amane pana in 2018 decizia de a creste dobanda cheie. La cat va ajunge ROBOR anul viitor?