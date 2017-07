BRD-Groupe Societe Generale a acordat, in 2017, in cadrul programului Prima Casa, imprumuturi in valoare totala de 500 de milioane de lei, avand o cota de piata de 29% in cadrul programului, potrivit News.ro. In acest an, cele mai multe dintre creditele Prima Casa acordate de BRD au fost in Bucuresti, urmat de judetele Ilfov, Timis, Iasi si Cluj. Valoarea medie a unui credit este de aproximativ 180.000 lei.

De la inceputul programului, in 2009, BRD a acordat 50.000 de credite Prima Casa, in valoare de peste 1,8 miliarde de euro.

Ministerul Finantelor a anuntat pe 15 iunie ca a aprobat suplimentarea cu 500 de milioane de lei a plafonului de garantii pentru programul Prima Casa, la solicitarea FNGCIMM.

MFP a aprobat la momentul respectiv alocarea rezervei nerepartizate de 500 milioane lei pentru acordarea de garantii in anul 2017 in favoarea finantatorilor participanti in program, care au inregistrat un grad ridicat de utilizare a plafoanelor alocate in raport cu solicitarile aprobate.

Programul Prima Casa 2017 are alocat, conform strategiei, un plafon total de garantare de 2,67 miliarde de lei, din care 2,5 miliarde de lei reprezinta plafonul nou alocat de Guvern, iar 175,5 milioane lei este partea nefolosita din plafonul pe 2016.

