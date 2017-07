Banca Nationala a Romaniei (BNR) a realizat anul trecut un profit net de 124,6 milioane lei (27,8 milioane euro), mai mic cu 84% fata de cel raportat in 2015, in principal ca urmare a pierderilor mai mari din diferente nefavorabile din reevaluare, arata datele raportului anual 2016 al institutiei.

In 2015, castigul net al bancii centrale a fost de 783,45 milioane lei (176,3 milioane euro), dupa un profit net de 1,12 miliarde lei in 2014. Banca este scutita de la plata impozitului pe profit, dar vireaza lunar la bugetul statului 80% din veniturile nete ramase dupa acoperirea cheltuielilor exercitiului financiar, exclusiv cheltuielile cu alte provizioane decat cele de risc de credit, si a pierderilor exercitiilor precedente ramase neacoperite din alte surse.

Din profitul realizat anul trecut, de 126,6 milioane lei, BNR a virat bugetului de stat 100,17 milioane lei, informeaza News.ro.

"De asemenea, suma de 14.682 mii lei a fost repartizata pentru majorarea rezervelor statutare (60 la suta din profitul ramas dupa deducerea cotei de 80 la suta din veniturile nete datorata bugetului de stat). Profitul ramas urmeaza a fi repartizat in anul 2017, conform prevederilor legale", arata raportul anual al BNR.

BNR a obtinut anul trecut un profit operational de 772 milioane lei, cu14% sub nivelul din 2015, in conditiile in care administrarea activelor a generat un profit de 1,3 miliarde lei. BNR si-a marit anul trecut de 2,4 ori veniturile din dobanzi, la 121,4 milioane lei, iar veniturile din comisioane au urcat cu 12%, la 124,4 milioane lei.

Capitolul din bilant care a afectat cel mai mult rezultatul din 2016 a fost cel al pierderilor din diferente nefavorabile din reevaluare, cu -646 milioane lei, fata de 111,7 milioane lei in 2015. Chletuielile cu salariile si bonusurile salariatilor au crescut in 2016 cu 2,1%, pana la 279,7 milioane lei. Activele totale ale BNR s-au apreciat cu 12,4%, la 189,88 miliarde lei (41,8 miliarde euro).

Banca centrala are un capital de 30 milioane de lei, iar capitalul propriu era de 17,8 miliarde lei la finalul anului trecut.