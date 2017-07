Rezultatul din 2016 este sub nivelul din 2015, de 4,47 miliarde lei (circa 1 miliard euro), an in care sistemul bancar a revenit pe profit, dupa pierderi cumulate de 4,67 miliarde lei in 2014. “Sistemul bancar a incheiat anul 2016 cu un profit net de 4.153,2 milioane lei, in pofida unui mediu extern si intern marcat de provocari, peste doua treimi din numarul totalal institutiilor de credit de pe piata locala inregistrand rezultate financiare pozitive la finele anului”, precizeaza BNR, conform News.ro.

Ca urmare, principalii indicatori de evaluare a profitabilitatii au inregistrat la randul lor valori pozitive. Rata rentabilitatii financiare (ROE), calculata ca raport intre profitul net si totalul capitalurilor proprii la valoare medie, a coborat la 10,4% la sfarsitul anului trecut, de la 11,8% in 2015.

Totodata, rata rentabilitatii economice (ROA), determinata ca raport intre profitul net si totalul activelor la valoare medie, s-a situat la 1,1%, comparativ cu 1,2% cu un an in urma. Si calitatea activelor s-a imbunatatit dupa procesul de curatare a bilanturilor de catre banci, astfel ca rata creditelor neperformante a coborat la 9,6% la finalul anului trecut, de la 13,5% in 2015.

Veniturile operationale cumulate ale bancilor din Romania au urcat cu 6,6% anul trecut, la 19,36 miliarde lei, in timp ce cheltuielile operationale au scazut cu 3,2%, la 10,6 miliarde lei.

"Ajustarea cheltuielilor operationale a avut loc si pe fondul restructurarii sistemului bancar, ca urmare a inchiderii unor unitati bancare si a diminuarii numarului de angajati. In consecinta, cheltuielile cu personalul si alte cheltuieli administrative au fost mai reduse fata de 2015 cu 2 la suta, respectiv cu 4,6 la suta", ma iarata raportul BNR.