Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a lansat in dezbatere publica un set de reguli, conturate intr-un proiect de Norma , pentru aplicarea noii Legi RCA, iar aspectul care a creat cele mai multe discutii si necunoscute in piata de asigurari este dat de asa-zisul factor "N" pe care autoritatea ar urma sa il anunte in aceasta luna. Acest factor "N" va reprezenta, pana la urma, potrivit surselor din piata de asigurari, "o plafonare subtila" a tarifelor RCA, asa cum este si cazul limitarii prin Lege a cheltuielilor de administrare si achizitie la 25%.

Cornel Coca - Constantinescu, vicepresedintele ASF sublinia la FIAR ca noua Lege RCA aduce o serie de instrumente noi, cu scopul de a rezolva problemele pietei de asigurari auto obligatorii, amintind de introducerea notiunii de tarif de referinta, dar si cea de "client cu risc ridicat". Aceasta categorie de clienti (compusa in special din transportatori rutieri), desi nu depaseste cateva procente din totalul numarului de asigurati RCA, a fost, de-a lungul timpului, "ocolita" de catre companiile de asigurari prin tarife prohibitive, din cauza frecventei ridicate a daunelor provocate, atat in Romania cat si in strainatate.

Asa au aparut protestele de strada ale transportatorilor rutieri, plafonarea tarifelor RCA pe o perioada de sase luni, dar care a expirat recent, si necesitatea unei suprareglementari a pietei de profil, care ajunge, de fapt, sa limiteze concurenta, pentru a nu lasa nici macar pe cel mai mare daunas RCA neasigurat. Aici intra in scena factorul "N" care va reprezenta "abaterea" maxima de la tariful de referinta, pe fiecare categorie de clienti.

BAAR (Biroul Asiguratorilor Auto din Romania) va determina si publica factorul "N" cu o frecventa cel mult semestriala, calculat pentru fiecare segment de risc, potrivit noilor reglementari. Potrivit surselor din piata asigurari, daca la discutiile din Parlament a fost vehiculat un factor "N" egal cu 2, in discutiile de la sedintele BAAR se contureaza tot mai mult valoarea de 1,4, ceea ce pare mai fezabil in conditiile in care autoritatea si Guvernul s-au straduit in ultima perioada sa tina tot mai mult cresterea tarifelor RCA sub control.

Desi factorul "N" este stabilit de catre BAAR, potrivit Legii, acesta va fi aplicat cu aprobarea ASF si este calculat pentru un vehicul cu aceleasi caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicita asigurarea, precum si pentru aceeasi clasa de bonus-malus a asiguratului. Astfel, "asiguratul cu risc ridicat" va reprezenta asiguratul sau potentialul asigurat, care va beneficia din partea BAAR de alocarea, la un pret mai redus, catre un asigurator RCA, dupa cota de piata, in situatia in care a primit trei oferte a caror prima de asigurare anualizata este de "N" ori mai mare decat tariful de referinta publicat de ASF.

De exemplu, daca tariful anual de referinta este de 1.000 de lei pentru o anumita categorie de clienti, atunci, inmultit cu factorul "N" (1,4), rezulta abaterea va fi limitata la 1.400 de lei. Ca urmare, daca un client primeste de la trei asiguratori oferte care depasesc 1.400 de lei, atunci acesta se va putea adresa BAAR, de la care va beneficia de un tarif sub acest nivel.

Exista, insa, si un revers al medaliei, in ceea ce priveste factorul "N", potrivit surselor din piata de profil. Companiile de asigurari ar putea oferi tarife de prima, potrivit ipotezei de mai sus, de 1.399 de lei, de exemplu, astfel incat sa evite o eventuala realocare de catre BAAR, la aceeasi societate, dupa cota de piata, dar la un tarif mult mai redus si nesustenabil.

In termen de trei zile lucratoare de la depunerea documentelor, BAAR transmite asiguratului cu risc ridicat o oferta care sa cuprinda tariful de prima RCA, iar termenul de valabilitate al ofertei este de trei zile lucratoare. Pentru alocarea contractului RCA unui asigurator, oferta trebuie acceptata in mod explicit de catre asigurat. Acesta comunica in termenul solicitat de BAAR, toate informatiile necesare in vederea elaborarii unei oferte de prima sau a alocarii contractului de asigurare RCA unui asigurator RCA.

Ulterior, alocarea va fi efectuata de BAAR in termen de maxim trei zile lucratoare de la data acceptarii ofertei, odata cu instiintarea asiguratului privind asiguratorul caruia i-a fost alocat contractul. Asiguratul cu risc ridicat incheie contractul de asigurare RCA in maxim 5 zile de la instiintare.

Sursa foto: Creativa Images / Shutterstock