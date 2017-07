Fiscul va avea nevoie de o realocarea a angajatilor in domeniile unde exista deficiente, in contextul crearii unui sistemul informatic de interconectare a bazelor de date, iar institutia face in acest sens o analiza care va fi prezentata premierului Mihai Tudose, a declarat presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Bogdan Stan, care a sustinut intr-o conferinta de presa ca nu i-a cerut nimeni demisia ”pana in acest moment”.