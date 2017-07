Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a anuntat joi ca a sanctionat, in urma unor controale inopinate, companiile de asigurari Groupama si Uniqa cu amenzi de cate 10.000 lei si a acordat cate un avertisment scris directorului general al societatii Groupama si presedintelui Uniqua Asigurari.

“In urma verificarilor, a fost decisa sanctionarea societatilor Groupama si Uniqa Asigurari cu amenda in cuantum de 10.000 de lei fiecare, precum si sanctionarea cu avertisment scris a Directorului General al societatii Groupama si a Presedintelui Directoratului societatii Uniqua Asigurari. In sarcina celor doua societati a fost instituita obligatia remedierii neregulilor constatate”, se arata in comunicatul remis dupa sedintei de joi a consiliul ASF, care a a aprobat mai multe masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, potrivit News.ro.

ASF a sanctionat cu retragerea autorizatiei de functionare si radiere din Registrul brokerilor a sase brokeri de asigurare. ASF a demarat la jumatate lunii iunie controale in regim de urgenta la companiile Asirom, Generali, Groupama si Uniqa, dupa ce in spatiul public au aparut informatii conform carora nu toate societatile de asigurare ofera cotatii pentru politele RCA pe durata de o luna, a anuntat luni ASF.

La scurt timp dupa anuntarea controalelor, compania de asigurari Groupama Asigurari, detinuta de grupul francez Groupama, a anuntat ca oferta firmei includea polite de asigurare RCA pe durata subanuala, de la o luna la 12 luni, iar incepand cu sfarsitul anului trecut compania a emise 1.193 de polite pe alte perioade decat de 6 sau 12 luni, dintre care 452 de o luna. Anuntul companiei a venit dupa ce in spatiul public au aparut informatii conform carora nu toate societatile de asigurare ofera cotatii pentru politele RCA pe durata de o luna.

Piata RCA a fost zguduita de scandaluri dupa declansarea falimentului in cazul Astra si Carpatica. In prezent, pe aceasta piata activeaza noua jucatori: Euroins, City Insurance, Allianz-Tiriac, Generali, Asirom, Omniasig, Groupama, Uniqa si Grawe. Primele cinci firme de asigurare din Romania detineau, la finalul anului trecut, 63,7% din piata, compania Allianz-Tiriac incheind anul ca lider, in timp ce primii cinci jucatori din piata RCA detineau o cota de 74,1%, Euroins avand cea mai mare cota de piata, potrivit datelor ASF.

Alte doua companii, Euro Insurance DAC si DallBogg, au primit avizul ASF pentru a vinde asigurari pe piata, pe baza pasaportului european. Volumul total al primelor brute subscrise pe segmentul asigurarilor de raspundere civila auto RCA a atins anul trecut un total de 4,03 miliarde lei (897 milioane euro), cu 29% mai mult decat in anul anterior, in contextul cresterii primei medii.

Sursa foto: Andrey Popov/ Shutterstock.com