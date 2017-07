Plata cu cardul in strainatate a devenit o obisnuinta si este din multe puncte de vedere o recomandare standard atunci cand pleci in vacanta. Insa, cand te intorci in tara, o citire atenta a istoricului tranzactiilor iti poate provoca multe batai de cap, pentru ca nu vei intelege care este cursul la care au fost efectuate platile si de ce banca ti-a luat "comisioane" nejustificat de mari. Mai jos sunt cateva sfaturi simple pentru a intelege cum functioneaza conversia valutara la platile cu cardul de lei in strainatate si ce marje percep in general bancile peste cursul BNR.

Ce sa verifici inainte de a plati cu cardul in strainatate

Verifica in ce moneda deconteaza banca ta tranzactiile din strainatate

Potrivit reprezentantilor Patria Bank, fiecare banca utilizeaza pentru decontarea tranzactiilor din strainatate realizate pe cardurile in lei una sau maxim doua valute de decontare - in general euro, dar sunt si banci care folosesc euro si dolar. Acest lucru este specificat in contractele de emitere a cardurilor sau poti suna in call-center pentru a verifica acest aspect inainte de a face o plata.

Un card nu poate avea insa concomitent doua valute de decontare pentru operatiunile in strainatate.

Verifica intotdeauna inainte de a pleca in strainatate sau inainte de a plati online in alte valute daca banca ta specifica un algoritm pentru schimbul valutar sau daca posteaza pe site un curs de schimb dedicat tranzactiilor cu cardul

Daca obisnuiesti sa platesti des cu cardul in Uniunea Europeana sau in dolari, este recomandat sa iti faci un card in aceste valute. Vei plati un comision de administrare anual, care poate depasi chiar si 15 euro/dolari, dar vei economisi destui bani din cursul de schimb

Ce se intampla in spatele unei tranzactii cu cardul in strainatate

In prima faza, la momentul platii in valuta, banca care ti-a emis cardul iti va bloca sub forma unei tranzactii in asteptare suma de bani echivalenta in lei, prin conversia la cursul Visa sau MasterCard. Spre exemplu, daca tranzactia a fost efectuata in 13 iulie, cursul MasterCard leu/euro ar fi fost 4,5764, iar cursul Visa pentru un euro a fost afisat la 4,60 lei. Aceste referinte pot fi verificate zilnic pe website-urile celor doua organizatii de carduri.

Astfel, la o tranzactie de 100 de euro efectuata la POS sau online in strainatate, vei vedea o tranzactie spre decontare de 457,6 lei, respectiv 460 lei, in functie de cardul prin care ai efectuat plata.

Numai ca, in final, suma poate fi mai mare decat cea blocata initial pe card, in functie de politica fiecarei banci si numarul de conversii valutare efectuate la respectiva tranzactie.

Multe banci vor calcula suma finala perceputa din contul de lei al clientului la cursul BNR + o anumita marja, in timp ce altele vor face decontarea la cursul organizatiei de carduri + marja. Aceste marje depasesc in general 1,5%, dar sunt si banci care, cel putin prin ofiterii de la call-center, ne-au precizat ca nu percep o marja fata de cursul schemei de plati.

Pe de alta parte, sunt banci care aleg sa nu calculeze decontarea dupa algoritmul curs de referinta + marja, ci prefera sa afiseze pe site-urile proprii un curs specific pentru tranzactiile cu cardul in afara tarii, care poarta denumirea de "curs standard" sau "curs tranzactii card". De cele mai multe ori, acesta include o marja similara fata de referinta BNR sau a schemelor de plati.

BRD, ING Bank si Idea Bank sunt trei astfel de exemple. Vineri, BRD afisa un curs pentru tranzactiile cu cardul in euro de 4,63 lei/euro (la vanzare), cu circa 1,5% mai mult decat cursul oficial al BNR din ziua precedenta.

ING Bank afisa un curs la vanzare de 4,7210 lei/euro, cu aproape 3,5% peste referinta BNR de joi, in timp ce Idea Bank afisa la vanzare 4,6441 lei/euro, cu circa 2% peste referinta Bancii Nationale.

Practic, in cazul acestor banci conversia unei plati cu cardul de lei in valuta europeana, fie ca vorbim de o tranzactie la POS sau de o cumparatura online, se va face la cursul specificat pe site si este bine sa il stii inainte de a face plata sau sa il verifici atunci cand esti in strainatate.

Daca toata aceasta discutie vi s-a parut alambicata, lucrurile se complica si mai mult atunci cand veti face plati in valute diferite fata de moneda de decontare a cardului dumneavoastra.

Orice card emis de banca are o moneda prestabilita de decontare a tranzactiilor in strainatate, care in general este euro. Asta inseamna ca orice tranzactie in dolari, lire sau alte monede in afara de euro va fi decontata prin 2 conversii valutare. Daca faceti o tranzactie in lire sterline de pe cardul de lei, cu decontare in euro, prima conversie valutara va fi din lire in euro, iar a doua conversie din euro in lei.

La fiecare conversie se va aplica in general o marja fata de un curs de referinta. In cazul conversiei lire - euro poate fi vorba de cursul schemei de plati sau cursul Reuters, la care se aplica o marja.

Apoi, din euro in lei banca ta poate sa aplice algoritmul standard, explicat mai sus, cu un curs BNR la care se adauga o marja sau cursul organizatiei de plati + o marja.

De exemplu, comisionul de conversie valutara al UniCredit Bank in cazul tranzactiilor internationale efectuate cu cardul cand moneda este diferita de euro este de 1% si se aplica la cursul valutar la care Visa sau MasterCard efectueaza schimbul dintre moneda tranzactiei originale (lira, dolar, yen, etc) si euro.

Oficialii Patria Bank, in schimb, au precizat ca la transformarea din lire in euro se foloseste cursul Reuters la care se adauga 1%, suma rezultata fiind solicitata bancii de catre schema de plati.

Asadar, orice tranzactie in dolari sau intr-o valuta exotica va determina costuri mai mari decat una in euro.