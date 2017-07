Se pare ca da. Dornica sa scape de atacurile service-urilor si sa-si redreseze imaginea publica, sefii ASF s-au inteles cu ASSAI pe la spatele pietei asigurarilor. Pretentiile acestei asociatii no-name vor fi, se pare, integral satisfacute in noua Norma RCA, aflata in dezbatere publica. Pentru ca nimeni sa nu aiba ceva de obiectat , totul se va face “in interesul protectiei asiguratului” asa cum le place sa declare oficialilor Autoritatii, de cate ori au ocazia.

Retorica ASF, corecta principial, are insa o hiba. Se situeaza in lumina rosie a anagajamentelor PSD din programul de guvernare. Prosteste partidul-stat alegatorul promitandu-i iluzii electorale cum ar fi majorarea salariilor si pensiilor fara numar, fara numar ? Prosteste si ASF asiguratul cam la fel atunci cand ii propune masuri populiste cu iz protectionist. In interesul protectiei asiguratului….

Inevitabil insa, nota de plata va veni , mai devreme sau mai tarziu atat pentru PSD , si pentru ASF. Asta pentru ca apasand in exces pedala protectiei consumatorului, ASF a reusit in ultimii ani un lucru greu de crezut, sa strice echilibrul pietei pe care o supravegheaza si reglementeaza, lovind astfel tot in asigurat . I-a miscorat acestuia din urma tarifele la RCA , dar l-a privat de sansa de a a fi protejat pe o piata capitalizata corespunzator, cu actori puternici si solvabili. Ce ar trebui sa faca o institutie de supraveghere, lucruri meschine de tipul amestecului in tarifele companiilor sau planuri elaborate de constructie a unei piete puternice ? Intreb asta, evident, in interesul protectiei asiguratului.

Numai ca, precum in politica si in fruntea asigurarilor mandatele sunt limitate, motiv pentru care e bine sa faci cat mai putine valuri cat timp contul personal e gras iar epoletii nu sunt la vedere. Sa faci intelegeri cu cei care te contesta, sa-ti arati muschii celor pe care-i supraveghezi, sa le inchizi gura celor care vor sa construiasca ceva. Intelegerea cu ASSAI este doar o piesa mica din acest puzzle.

Un indiciu postat pe Facebook al acestei intelegeri vine chiar de la presedintele ASSAI, Cristian Muntean:

"Pentru ca firmele de asigurari intentioneaza la inceputul lunii August un atac mediatic impotriva ASF si impotriva factorilor care au condus la modificarea legii RCA (inclusiv a mea), anunt public ca orice atac la adresa institutiei pe tema normei RCA si asupra mea sau a organizatiei pe care o conduc, va primi o riposta pe masura! In acest sens, pregatim si noi o serie de materiale care vor fi facute publice in acel moment! Daca asiguratorii vor pune in practica acest plan, din luna August in paginile publicatiilor si pe ecranele din Romania veti urmari un veritabil Django Dezlantuit"!

Noua abordare de data recenta a ASSAI in relatia cu ASF este de tipul “cine nu e cu noi e impotriva noastra”. Pentru service-urile mici dar cu gura mare, pana acum ASF era o institutie “mana-n mana cu firmele de asigurari” sau, dupa caz ”care serveste interesele multinationalelor” .