Noua lege, intrata in vigoare in data de 12 iulie 2017, aduce o serie de solutii pentru reasezarea pietei asigurarilor pe coordonate viabile, in vederea eliminarii dezechilibrelor manifestate in trecut, care au fost de altfel si sanctionate de Legea Concurentei. De exemplu, tariful de referinta reprezinta un castig pentru piata de asigurari din Romania, a spus Leonardo Badea, la prima declaratie publica de la momentul preluarii pozitiei de presedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), odata cu cea de-a doua sesiune a dezbaterilor pentru definitivarea Proiectului de Norma privind asigurarile auto din Romania, pentru aplicarea noului cadru al pietei asigurarilor dat de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.