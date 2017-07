Cornel Coca Constantinescu, vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a declarat in cadrul conferintei de presa ca urmare a dezbaterilor publice pentru definitivarea Proiectului de Norma RCA ca noile reglementari vor proteja inclusiv "clientii cu risc ridicat, care in mod evident nu respecta regulile in trafic". "Sigur, au fost intrebari, de ce protejam si aceasta zona de clienti. De ce? Pentru ca ii obligam sa incheie RCA. Nu mai putem lasa preturile sa creasca intr-un mod necontrolat, chiar si atunci cand asiguratorii vin cu argumente credibile", a mai spus vicepresedintele ASF.

"Am analizat fiecare articol in parte din cadrul acestei Norme in cele doua saptamani de dezbatere si consider ca am atins un punct important in evolutia pietei de asigurari RCA. Trebuie sa invatam din istoria trecutului, astfel incat sa nu mai repetam si in viitor aceleasi greseli. De asemenea, trebuie sa avem instrumente noi si moderne astfel incat portectia consumatorului sa se afle in ADN-ul Autoritatii de Supraveghere. Decontarea directa, tariful de referinta, factorul N, clientul cu risc ridicat, toate acestea inseamna un plus de stabilitate al pietei RCA in care singurul obligat sa incheie aceasta asigurare este clientul, dar nimeni altcineva, nici asiguratorii, nici servicurile, nici intermediarii", a declarat Cornel Coca-Constantinescu (foto).

ASF a organizat astazi cea de-a doua sesiune a dezbaterilor publice pentru definitivarea Proiectului de Norma privind asigurarile auto din Romania, pentru aplicarea noului cadru al pietei asigurarilor dat de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto.

"Factorul N va fi determinat de catre BAAR si va fi subiectul unei proceduri de urmeaza sa fie transmisa in urmatoarele 30 de zile la ASF in vederea aprobarii. Factorul N va avea ca principal scop determinarea nivelului pana la care clientii sunt cu risc scazut, mediu sau ridicat. Daca factorul N adaugat tarifului de referinta este o limita maximala pana la care ne putem raport, ceea ce depaseste aceasta limita prin ofertele transmise de catre asiguratori reprezinta clienti cu risc ridicat. Acestia vor fi orientati catre BAAR in momentul in care primesc trei oferte peste tariful de referinta plus factorul N, iar atunci BAAR, intr-un termen prestabilit de Norma, va oferta acesti clienti si ii va repratiza catre asiguratori, in functie de cota de piata de care dispun la o data de referinta", a mai declarat vicepresdintele ASF.

La dezbatere au participat asociatii de protectia consumatorilor, UNSAR, transportatori, brokeri si service-uri auto, precum si alte asociatii alaturi de care ASF, care au pe parcursul celor doua sesiuni de dezbateri publice clarificarea unor aspecte cum ar fi: reglementarea elementelor contractului RCA, inclusiv reinnoirea acestuia; formatul politei de asigurare; reglementarea conditiilor si criteriilor de autorizare si practicare a asigurarii RCA pe teritoriul Romaniei; criteriile de risc si instrumentele utilizate in calculul tarifului de prima; asigurarile RCA aplicabile asiguratilor cu risc ridicat; modalitatea de avizare si inregistrare a personalului care efectueaza constatarea daunelor; reglementarea modalitatii de constatare, evaluare, stabilire si plata a despagubirilor; modalitatea de decontare directa; reglementarea criteriilor de aplicare a sistemului bonus-malus; facilitati si penalitati aplicabile asiguratilor.

In primul trimestru din 2017, concentrarea de piata pe segmentul RCA s-a accentuat catre primii asiguratori din top, ajungandu-se la situatia in care doia asiguratori sa cumuleze aproximativ 59% din portofoliul de RCA din Romania, la un volum de primes brute subscrise de 1.062 milioane de lei si peste 2.300.000 de contracte. Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata, a scazut cu aproximativ 3% in primul trimestru din 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, atingand valoarea de 727 lei.

In acelas timp, dauna medie RCA platita pentru vatamari corporale in primul trimestru 2017 a crescut comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent cu 48%, la 50.987 lei, pe când cea pentru daune materiale a scazut cu 3%, la 5.342 lei. Potrivit datelor publicate de ASF, rata combinata a daunei pe segmentul RCA, la nivel de piata, se situeaza in perioada analizata, la 97%.