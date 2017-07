Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) propune infiintarea unei Autoritati Nationale care sa se ocupe exclusiv de protectia clientilor bancilor si ai celorlalte institutii financiare (asigurari, pensii provate, piata de capital, inclusiv banci “umbra”). Noua institutie s-ar ocupa de conduita de conformare si de etica institutiilor ce furnizeaza servicii financiare. In opinia lui Daianu, ANPC, care se ocupa "si de necazuri ale consumatorilor de servicii financiare", printre altele, nu poate suplini o astfel de institutie.

“Cred ca are sens sa apara in Romania un organism care sa se ocupe de supravegherea conduitei furnizorilor de servicii financiare –banci, firme de asigurari, fonduri private de pensii, fonduri de investitii, brokeri, etc. (…) Cu tot respectul pentru activitatea ANCP, aceasta institutie nu poate suplini existenta unui organism specializat in problematica conduitei industriei financiare”, subliniaza Daianu intr-o postare pe blogul BNR.

El reaminteste faptul ca, in Romania, in prezent ANPC se ocupa “si de necazuri ale consumatorilor de servicii financiare”, iar ASF se ocupa de conduita pe piata de capital, pe piata de asigurari si cea a pensiilor private. Totodata, la ASF exista si un department pentru sesizari ale clientilor. In acelasi timp BNR, alaturi de politica monetara si stabilitate financiara, se ocupa de probleme prudentiale.

Daianu sustine ca noua Autoritate ar trebui sa acopere toate pietele financiare – banci, sector bancar-umbra, piete de capital, asigurari, pesnii private. De asemenea, aceasta ar fi un interlocutor mai bine conturat (decat ANPC) pentru legiuitorul roman in ce priveste legislatia de protectie a consumatoriloe de servicii financiare.