Deficitul bugetar creste, in Romania, in cel mai accelerat ritm dintre tarile membre ale Uniunii Europene. Potrivit Eurostat, in primul trimestru al acestui an, deficitul in tara noastra a crescut cu 1,3 puncte procentuale fata de trimestrul anterior, in timp ce in UE si in zona euro indicatorul a scazut cu 0,2 puncte procentuale in aceeasi perioada.

Astfel, la finalul primului trimestru, deficitul in Romania urcase la 3,2% din PIB (paportat la finalul primului trimestru din 2016), al doilea cel mai ridicat nivel din UE, dupa Franta (3,3% din PIB).

La polul opus in clasamentul Eurostat se afla Malta, cu un excedent bugetar de 3,5% din PIB la finalul primului trimestru din acest an, in crestere cu 2,3 puncte procentuale fata de sfarsitul anului trecut, urmata de Germania si Olanda, cu excedent de 1,5% din PIB fiecare.

In schimb, in perioada cuprinsa intre trimestrul patru 2016 si primul trimestru al acestui an, datoria guvernamentala a crescut atat in UE, cu 0,5 puncte procentuale, cat si in zona euro, cu 0,3 puncte procentuale, dar a scazut cu 0,4 puncte procentuale in Romania, de la 37,6% din PIB pana la 37,1% din PIB.

Care este explicatia cresterii deficitului public in Romania?

Romania se numara, de altfel, printre statele membre UE cu cel mai mic nivel al datoriei guvernamentale, fiind devansata doar de Estonia (9,2% din PIB), Luxemburg (23% din PIB), Bulgaria (28,6% din PIB) si Danemarca (36,7%). Conform datelor Eurostat, datoria guvernamentala a Romaniei este mult sub media din UE de 84,1% din PIB si din zona euro de 89,5%.

Cele mai recente estimari ale Fondului Monetar International arata ca deficitul bugetar al Romaniei va ajunge la 3,7% din PIB in 2017 ca urmare a noii Legi a salarizarii, majorarilor de pensii si reducerilor de taxe. Mai mult, exista riscul ca in conformitate cu politicile, deficitul sa se deterioreze pana la 3,9% din PIB in 2018.

De asemenea, conform previziunilor economice de primavara publicate de Comisia Europeana, deficitul public ar urma sa ajunga la 3,5% din PIB in 2017 pentru ca in 2018 sa se deterioreze si mai mult pana la 3,8% din PIB. Comisia Europeana avertizeaza, totodata, ca proiectul legii salarizarii unitare reprezinta un risc semnificativ la adresa obiectivelor fiscale.

Sursa foto: Sergey Nivens / Shutterstock