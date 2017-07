„Urmare a retragerii d-lui Giovanni Battista Ravasio, a fost numit un nou presedinte al Consiliului de Administratie al bancii - in persoana d-lui Ezio Salvai (fost vicepresedinte) si un nou vicepresedinte al Consiliului de Administratie - in persoana d-lui Giampiero Trevisan”, se rata intr-un comunicat al bancii.

Giovanni Ravasio, de profesie economist, a ocupat, de-a lungul carierei, pozitii decizionale in diferite institutii europene si romanesti. A fost director general al D.G. EcFin din cadrul Comisiei Europeane, membru al Consiliului de Administratie al Centrului Roman de Politici Economice-CEROPE, membru al Consilului de Administratie al Fondului de Investitii Proprietatea si presedinte al European Investment Fund.

Ezio Salvai cunoaste foarte bine piata bancara din Romania, unde in perioada 2011 - 2013 a fost Director General si membru al Consiliul de Administratie al Intesa Sanpaolo Bank Romania, iar din 2013 pana in prezent a fost vicepresedinte al Consiliului de Administratie al bancii. Salvai si-a inceput cariera bancara in anul 1972, in cadrul Istituto Bancario Sanpaolo din Torino si a fost implicat in diverse functii executive, atat in Italia, cat si pe plan international, in prezent fiind presedintele Consiliului de Supraveghere al mai multor banci din cadrul Grupului Intesa Sanpaolo.

Noul vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Intesa Sanpaolo Bank Romania, Giampiero Trevisan, este la al treilea mandat de membru al Consiliului de Administratie al bancii, pentru primul mandat fiind numit in 2010.

Structura actuala a Consiliului de Administratie al Intesa Sanpaolo Bank Romania. este urmatoarea: Ezio Salvai – presedinte, Giampiero Trevisan - vicepresedinte, Alexandru Ene - membru, Giovanni Bergamini - membru, Tunde Barabas - membru.