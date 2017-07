Decizia de acordare sau de anulare a codului de TVA pentru o firma nu va mai avea la baza evaluarea ANAF cu privire la intentia si capacitatea acesteia de a desfasura activitati economice, ci o evaluare a riscului. Prevederea este cuprinsa in Legea nr.177/2017 care aduce modificari importante Codului fiscal, publicata recent in Monitorul Oficial.

“Incepand din data de 24 iulie 2017 a fost eliminata din Codul fiscal prevederea conform careia, la acordarea sau anularea codului de TVA, ANAF trebuie sa evalueze "intentia si capacitatea" contribuabilului (de a desfasura activitati economice -n.r.) si a fost inlocuita cu “evaluarea riscului”. De abia acum eliminarea infamului 088 are sens si va produce si efectul dorit (simplificare, eliminare abuzuri)”, scrie consultantul fiscal Gabriel Biris pe pagina se de Facebook.

In plus, criteriile privind analiza de risc trebuie aprobate prin Ordin al presedintelui ANAF, adica trebuie sa fie publice, subliniaza Biris.

Oamenii de afaceri s-au plans ca, dupa eliminearea Formularului 088 , intens contestat, procedura de inregistrare in scop de TVA a ramas cel putin la fel de greoaie si, in plus, mult mai putin transparenta, din cauza faptului ca procedura aplicata de ANAF nu era publica.

