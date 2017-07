"Pana in prezent polita RCA s-a vandut preponderent in functie de pret, iar ca urmare se oferea mult mai putina consultanta de brokeraj pe partea de RCA. Dar, acum, odata cu aceste noi informatii, despre clauza de decontare directa, care trebuie furnizate clientului se schimba exponential datele problemei si regulile jocului in piata RCA. La inceput lumea va fi probabil putin mai reticenta, insa daca ne raportam la cei care au avut experiente neplacute cu anumiti asiguratori, vor avea acum optiunea sa isi aleaga ca la polita RCA sa beneficieze de despagubire directa", a declarat reprezentantul unui broker de asigurari.

Legea RCA, care a intrat in vigoare pe 12 iulie 2017, permite, pentru prima data pe piata locala, decontarea directa. Astfel, soferul pagubit isi poate repara masina in baza propriei polite RCA, dar va achita, in medie, cateva sute de lei pe an pentru acest serviciu, in conditiile in care vor exista costuri suplimentare cu reglarea intre societati de asigurari. Totusi, clauza de decontare directa ar putea reprezenta un factor decisiv care ar putea schimba tiparul alegerii politei RCA, doar pe baza tarifului de prima, spune brokerii consultati de wall-street.ro.

Tarifele suplimentare aferente clauzei de decontare directa nu sunt specificate in noua Norma RCA si vor diferi de la o societate de asigurari la alta. De exemplu, Omniasig VIG oferteaza clauza de decontare directa pentru persoane fizice la un tarif de 170 de lei anual pentru autoturisme, iar pentru masinile electrice soferii ar trebui sa achite in plus 140 de lei pe langa pretul politei RCA. Pretul creste insa odata cu capacitatea cilindrica a auto­ve­hiculului. De exemplu, pentru autocamioane de peste 16 tone diferenta de tarif ajunge la 920 de lei.

La Asirom VIG, prima de asigurare RCA la 12 luni pentru o persoana fizica care detine un autoturism cu motor 1,6 este de 721 de lei, prima de asigurare RCA cu clauza optionala de decontare directa ajunge la 766 de lei. Pentru un autoturism cu motor de 4 litri, prima de asigurare de 1.735 de lei pe 12 luni, creste la 1,839,1 lei cu decontare directa. Toate aceste cotatii de prima au fost oferite publicatiei de catre societati de intermediere in asigurari.

Decontarea directa este definita in ofertele de asigurare drept un serviciu auxiliar de gestionare a daunelor de catre asiguratorii RCA a propriilor asigurati, care se oferteaza obligatoriu de catre asigurator, iar achizitia acestuia este optionala de catre asigurat; nu afecteaza dreptul persoanei prejudiciate in urma unui accident auto produs de un vehicul asigurat RCA de a exercita actiunea directa pentru recuperarea prejudiciului produs impotriva asiguratorului RCA al persoanei vinovate de producerea accidentului auto.

Decontarea directa va fi aplicabila la indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

accidentele auto se produc pe teritoriul Romaniei;

vehiculele implicate in accidentele auto sunt inmatriculate/inregistrate in Romania;

prejudiciile sunt produse exclusiv vehiculelor;

ambele vehicule implicate in accidentul auto au asigurare RCA valabila la data evenimentului;

prejudiciile exclud vatamarile corporale.

Sursa foto: Vuk Vukmirovic / Shutterstock