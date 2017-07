UniCredit lanseaza alaturi de acceleratorul ABC primul Hackathon al grupului financiar din Europa Centrala si de Est, o competitie globala care se va desfasura la Ljubljana (Slovenia), in 2 si 3 septembrie 2017. Proiectul este destinat gasirii de solutii "out of the box" pentru directiva PSD2, iar echipele castigatoare vor primi o recompensa financiara si posibilitatea de a-si prezenta proiectele conducerii executive, iar ulterior sa lucreze impreuna cu banca la implementarea lor.

"Hackathon-ul, sau maratonul de hacking, este o competitie intensiva, timp de doua zile, intre persoane inovatoare si creative. Impartiti in grupuri, concurentilor li se va cere sa indeplineasca diverse provocari care reies din PSD2 (Directiva Revizuita a Serviciilor de Plati). Dezvoltatorii externi, reprezentantii start-up-urilor Fintech si ai companiilor de software, persoane care se gandesc la solutii “out of the box”, impreuna cu angajatii UniCredit care vor participa in cadrul acestei initiative, isi vor uni fortele pentru a dezvolta idei referitoare la crearea de valoare pentru clienti si banci in contextul PSD2", se arata in comunicatul UniCredit.

Pe baza normei PSD2, obiectivul Hackathon este definit de urmatoarea intrebare: "Cum putem sa folosim informatiile referitoare la contul clientului pentru a crea valoare?".

Participantii din toata lumea se pot inscrie intre 17 iulie si 24 august la: www.abc-accelerator.com/UniCreditHackathonCEE

"La nivel global, companiile cauta modalitati eficiente de a se transforma. Impreuna cu start-up-urile, acestea cauta solutii pentru a isi continua activitatea intr-un mod mai inovativ, transparent si agil. Proiectele de succes din prezent combina ambele parti. Acesta este scopul colaborarii noastre cu UniCredit si din acest motiv am creat acest program, care incepe cu un hackathon. UniCredit se implica puternic in urmarirea tendintelor la nivel mondial si asculta in mod proactiv opiniile clientilor sai, le descopera nevoile si se asigura ca le ofera produse si servicii relevante. Prin implicarea resurselor interne in eveniment, Grupul arata un solid angajament fata de inovare", spune Urska Jez, co-fondator ABC si director executiv ABC Slovenia.

Sursa foto: Shutterstock