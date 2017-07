Realitatea executiei bugetare este extrem de dura, avertizeaza presedintele Consiliului fiscal, Ionut Dumitru. La sase luni, avem o nerealizare de peste 5 miliarde de lei a veniturilor bugetare si un necesar suplimentar de peste 5 miliarde de lei pentru a acoperi cheltuielile cu salariile si asistenta sociala pana la finalul anului. De unde se vor lua acesti bani, in conditile in care cei alocati investitiilor au fost deja sacrificati? La sase luni, investitiile publice sunt la jumatate fata de aceeasi perioada din 2016, an in care s-a inregistrat minimul ultimilor 10 ani la acest capitol.

“Ce vad in executia bugetara este o nerealizare masiva a veniturilor si o depasire majora a cheltuielilor pe zona de cheltuieli sociale, de personal si cu asistenta sociala. In acelasi timp, aceste lucruri s-au mai atenuat din nerealizarea masiva a cheltuielilor de investitii”, a explicat Dumitru.

El sustine ca imaginea bugetului de pana acum arata o evolutie dezamagiotaore, si mai ales inexplicabila, a colectarii veniturilor.

“Cand ai incasari din TVA mai mici in termeni nominali fata de anul trecut, chiar daca a scazut cota de la 20% la 19%, si in conditiile in care vanzarile cu amanuntul cresc cu peste 10%, este de neexplicat faptul ca incasarile din TVA scad cu peste 4%”, a subliniat Dumitru.

Potrivit acestuia, in primele sase luni din an, atat veniturile cat si cheltuielile sunt sub asteptari. Pe partea de venituri bugetare se remarca o “sub-performanta evidenta” la principalele impozite indirecte, in special la TVA, unde incasarile au scazut cu 4,3%, desi era bugetata o crestere de 4,8%.

Dezastrul la incasarile din TVA, mai negru decat cel prezentat de Finante

Dumitru a mai spus ca scuza cu reducerea cotelor de TVA nu mai este valabila avand in vedere ca, exceptand luna ianuarie (cand s-a reflectat reducerea de la 24% la 20%) si in celelalte luni ale anului incasarile din TVA au fost foarte slabe, desi reducerea cotei a fost de doar un punct procentual.

“Atentie, chiar si la aceste cifre foarte slabe la incasarile din TVA mai trebuie luat in calcul un aspect: rambursarile de TVA care sunt mai mici decat anul trecut. Adica realitatea e chiar mai negativa decat o vedem din cifrele pe TVA din executia bugetara”, a mai spus Dumitru.

Per total, veniturile au avansat, in sase luni, cu 8,2%, insa aceasta crestere este doar putin peste jumatate din cea bugetata, de 14%.

“Daca ne uitam stict pe venituri, fata de ce s-a bugetat pe primele sase luni, este o nerealizare de 5,1 miliarde de lei, in timp ce pe cheltuieli, de asemenea, avem o nerealizare de 10,9 miliarde de lei, cea mai mare parte a acestei sume provenind din cheltuielile de investitii, unde avem o scadere masiva – 6 miliarde de lei pe primele sase luni ale anului, fata de 11 miliarde de lei in aceeasi perioada a anului trecut. Minus 45%, in conditiile in care anul 2016 a consemnat minimul ultimilor 10 ani in materie de investitii publice. Practic, as spune ca elementul cel mai negtiv pe partea de cheltuieli bugetare este aceasta evolutie extrem de dezamagitoare a investitiilor publice care scad masiv de la un nivel foarte scazut deja, atins anul trecut”, a punctat Ionut Dumitru.

Avertismentele Consiliului fiscal cu privire la cheltuielile sociale se confirma

In acelasi timp, cheltuielile de personal avanseaza mai repede decat asteptarile. Bugetul a fost contruit pe o crestere de 12% pe tot anul si, la sase luni, avem un plus de 19,5%.

“Aceasta crestere este, evident, ingrijoartoare. Noi am avertizat, in opinia Consiliului fiscal cu privire la buget, ca aceste cheltuieli sunt sub-bugetate.

Daca ne uitam la cheltuielile de personal si facem o simpla extrapolare a celor sase luni pe intregul an (desi este o abordare conservatoare avand in vedere ca de la 1 iulie au mai intrat in vigoare niste cresteri – in politie, armata, tichete de vacanta, care vor afecta cheltuielile de personal), o sa vedem ca doar acolo este un gap de 2,6 miliarde de lei, care trebuie luati din alta parte si pusi la cheltuieli de personal pentru a acoperi necesarul pana la sfarsitul anului”, a adaugat presedintele Consiliului fiscal.

El a mentionat si cheltuielile de asistenta sociala, care au crescut cu 9,8%, fata de rata anuntata de 8,1%. In plus, de la 1 iulie a crescut punctul de pensie, masura care va avea un impact estimat la 2,5 miliarde de lei.

“Si partea de asistenta sociala, asa cum noi am punctat din momentul realizarii bugetului, a fost sub-bugetata masiv, probabil de ordinul a peste 3 miliarde de lei. Deci, numai la cheltuieli de personal si cheltuieli de asistenta sociala, care sunt, prin definitie, obligatorii, sunt peste 5 miliarde de lei care trebuie alocati pentru a putea acoperi necesarul pana la finalul anului din alta parte”, a adaugat presedintele Consiliului Fiscal.



Refritor la rectificarea bugetara anuntata de autoritati, Dumitru sustine ca aceasta trebuie sa vina sa corecteze bugetul initial si sa il readuca in realitate.

“Eu cred ca prioritatea majora a rectificarii bugetare trebuie sa fie alocarea sumelor necesare la cheltuielile care sunt obligatorii, respectiv cheltuielile de personal si cele de asistenta sociala, si care, in mod evident, si noi am spus asta inca din momentul construirii bugetului, au fost sub-bugetate”, a mai spus Dumitru.