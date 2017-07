Pentru dezvoltarea acestui hub, Comisia Europeana va investi 500.000 de euro. Aceasta a anuntat ca se vor baza pe initiativele existente si vor fi sustinute workshop-uri in care se vor discuta diferite aspecte legate de implementarea cat mai transparenta a tehnologiei si conform principiilor dupa care activeaza Uniunea Europeana.

In cadrul unei conferinte sustinute in SUA, mai multi antreprenori si oameni care lucreaza cu tehnologia blockchain au discutat despre viitorul principalelor monede digitale si al tehnologiei blockchain.

Majoritatea persoanelor care sunt la curent cu evolutia monedelor digitale vad moneda bitcoin si noul sau rival, ethereum, ca fiind cele mai longevive monede. Balaji Srinivasan, CEO si co-fondatorul start-upului 21.co, ce activeaza pe piata criptomonedelor si care este recunoscut pentru fondurile atrase prin finantarile cu capital de risc, a pariat ca si peste 5-10 ani, aceste doua monede digitale isi vor pastra pozitiile dominante pe piata, conform Fortune.com.

Peter Smith, CEO si co-fondator al companiei Blockchain, ce se ocupa cu portofelele digitale in care sunt stocate monedele, nu a parut prea entuziasmat de potentialul pe care ethereum il prezinta si a declarat ca, la nivelul companiei, abia acum au inceput pregatirile pentru integrarea acestei monede. De cealalta parte, Mike Cagney, CEO si co-fondator SoFi, un fintech ce ofera servicii financiare echivalente cu ale bancilor, este de parere ca ultimele monede aparute, in special ethereum, au mai mult potential decat bitcoin.

Chiar daca bitcoin si ethereum sunt “vedetele” blockchainului in acest moment si au atras majoritatea atentiei, expertii sunt de parere ca tehnologia blockchain mai are multe de oferit, iar monedele care sunt acum in proces de dezvoltare vor reprezenta o competitie pe masura.

Tezos este pariul pus de Kathleen Breitman, CEO si co-fondatoare Tezos, care spera ca prin intermediul acestei monede sa aduca schimbari importante la nivelul criptomonedelor. Katlheen si echipa sa lucreaza la un soft care sa nu intampine problemele pe care le-a avut bitcoin in ceea ce priveste update-urile.

Nimeni nu poate spune cate monede sau cate protocoale blockchain vor castiga pana la final, insa expertii sunt de parere ca este spatiu pentru o multime de inovatii, iar pana anul viitor se va dezvolta cu ajutorul tehnologiei blockchain o noua moneda care sa acapareze atentia tuturor.

Sursa foto: By Zapp2Photo / shutterstock.com