Banca Transilvania ar putea oferi dividende tot mai mari actionarilor, in contextul in care potentiala achizitie a Bancpost ii va creste si mai mult cota de piata, reprezentand un catalizator pentru titlurile bancii din Cluj, iar creditarea este pe un trend de crestere accelerata in Romania, sustine un manager de portofoliu al unei companii de servicii financiare americane.

Sandra Ackermann-Schaufler, manager de portofoliu la SEI Investments, companie care detine un pachet de actiuni Banca Transilvania prin intermediul fondului de investitii SIIT Emerging Markets Equity Fund, estimeaza ca banca romaneasca si-ar putea imbunatati randamentul capitalurilor proprii (ROE) pe masura ce castiga o cota de piata tot mai mare si ar putea acorda dividende in crestere.

"Achizitia Bancpost de la Eurobank este un catalizator important pentru actiune", este de parere managerul, citat de Marketwatch.

Banca Transilvania a beneficiat de retragerea grupului Volksbank din Romania pentru a urca pe a doua pozitie dupa active in piata bancara locala, ca urmare a tranzactiei din 2015. BT si-a anuntat intentia de a prelua si alte active, fiind in cursa pentru Bancpost.

Banca Transilvania a acordat in acest an un dividend brut de 0,06 lei/actiune, al carui randament a depasit cu putin nivelul de 2%. Dividendul redus este compensat de o distributie de actiuni gratuite, care va avea loc in a doua jumatate a anului. Astfel, actionarii TLV inregistrati la data de 4 august urmeaza sa primeasca 19 actiuni gratuite la fiecare 100 detinute.

Actiunile Banca Transilvania au crescut cu 26% anul acesta pe Bursa de Valori Bucuresti, institutia de credit fiind in prezent evaluata in piata la 10,6 mld. lei (2,3 mld. euro). In primul trimestru, banca a raportat un profit net de 246 mil. lei, in crestere cu aproape 8%. Compania isi va publica datele semestriale pe 10 august.