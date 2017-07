Guvernul a amanat din nou, prin Ordonanta, aplicarea Legii privind insolventa persoanelor fizice, care ar fi trebuit sa intre in vigoare la 1 august, potrivit prevederilor anterioare. Noul termen de aplicare este 1 ianuarie 2018. Guvernul justifica amanarea prin faptul ca mai este nevoie de timp pentru pregatirea personalului responsabil cu implementarea procedurilor continute in actul normativ.

”Decizia a fost luata de Executiv avand in vedere complexitatea domeniului reglementat prin aceasta lege, precum si punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii in care se semnaleaza faptul ca este nevoie de pregatirea riguroasa a capacitatii administrative a instantelor chemate sa aplice procedurile insolventei persoanelor fizice”, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Guvern, citat de News.ro.

De asemenea, in adresa CSM se mentioneaza si faptul ca legislatia recent adoptata privind darea in plata ofera solutii alternative pentru ipotezele in care dezechilibre contractuale au dus la pierderea utilitatii contractului pentru una din parti, se subliniaza in comunicat.

Legea insolventei persoanelor fizice a fost adoptata in Parlament in data de 20 mai 2015, iar aplicarea sa a mai fost amanata cu un an, respectiv pana in decembrie 2016, iar ulterior, cu inca sapte luni.

Sursa foto: RomarioIen / Shutterstock