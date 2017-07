Programul de guvernare 2017 – 2020 contine un pachet de masuri ce vizeaza contributiile sociale obligatorii, care urmeaza a se implementa incepand cu 1 ianuarie 2018. Astfel, nivelul contributiilor sociale obligatorii urmeaza sa se diminueze cu 4,25 puncte procentuale, respectiv de la 39,25% la 35%, potrivit Ministerului Finantelor, informeaza news.ro.

Totodata, ”se are in vedere si reducerea cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%”.

”Aceste contributii vor fi datorate de catre angajat, insa obligatia stabilirii, retinerii si platii acestora catre bugetele de asigurari sociale va reveni, in continuare, angajatorului”, se arata in comunicat.

Astfel, sumele reprezentand CAS si CASS, care in prezent sunt datorate de angajator in nume propriu, vor fi preluate de catre angajat. Aceasta masura va asigura angajatului cresterea punctajului luat in calcul la stabilirea pensiei si implicit o pensie mai mare, potrivit Ministerului Finantelor.

”Masurile nu vor implica cresterea cheltuielilor salariale pentru angajator. Totodata, avand in vedere si scaderea cotei de impozit pe venit, nici venitul net al angajatului nu va fi afectat”, se arata in comunicat.

Premierul Mihai Tudose a declarat recent ca CAS si CASS ”vor ramane pe modelul actual”, adica vor fi platite de angajator, el raspunzand enervat jurnalistilor care l-au intrebat despre faptul ca acestea ar putea fi achitate de catre fiecare angajat: ”Eu nu stiu de unde tot scoateti lucrul acesta”.

Joi, Tudose le-a transmis reprezentantilor sindicatelor si patronatelor ca Executivul este deschis la dialog si consultare publica pe tema noilor masuri ce vor fi implementate in justitiei, in fiscalitate, in legislatia salarizarii si a pensiilor, pentru a se ajunge la cele mai bune solutii.

Romania a pierdut 11 locuri intr-un clasament referitor la costul contributiilor de asigurari sociale, in care sunt incluse 27 de tari ale Spatiului Economic European (SEE), dupa ce plafonarea bazei de calcul a fost eliminata de la 1 februarie 2017. In ianuarie, tara noastra se afla pe locul 18 in clasament, dar a urcat pe locul 7 luna urmatoare, potrivit unui studiu recent al Deloitte.

