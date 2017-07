Masurile propuse in programul de guvernare atat in ceea ce priveste impozitul pe venit, cat si contributiile de asigurari sociale vor avea implicatii asupra veniturilor nete ale salariatilor si ale persoanelor care desfasoara activitati independente.

Monica Tariuc este Tax Manager Deloitte Romania

In functie de modul in care aceste propuneri se vor materializa in decizii – toate sau doar unele dintre ele (nu este exclusa nici renuntarea la intregul pachet avansat in discutia publica) - , impactul va fi, in mod evident, unul substantial diferit.

Pentru a vedea efectul in practica al propunerilor, am efectuat calcule estimative pornind de la informatiile disponibile public in acest moment. Astfel, am luat in considerare urmatoarele masuri propuse: