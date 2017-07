Subscrierile aferente asigurarilor de viata, realizate de catre companiile de asigurari din Romania, au inregistrat o crestere semnificativa in primul trimestru al anului 2017, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, de 43%, in principal datorita vanzarilor de polite de asigurari de viata si anuitati (unit-linked), legate de fonduri de investitii (avans de 62%) si asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare (avans de 33%). Evolutia constituie cel mai puternic avans pe care piata de asigurari de viata l-a cunoscut in ultimii cinci ani de zile, datorita, in mare parte, cresterii venitului disponibile si conditiilor favorabile de creditare ipotecara.

Totusi, in continuare, spre deosebire de piata europeana de asigurari care este dominata de segmentul asigurarilor de viata, in Romania acesta reprezenta doar aproximativ 21% din primele brute subscrise, in perioada analizata, piata fiind dominata de asigurarile generale, respectiv cele auto, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF). Asiguratorii au cumulat in primul trimestru al anului 2017 prime brute subscrise in valoare de peste 2,56 miliarde de lei, in crestere cu 8% fata de primul trimestru 2016. Defalcat, cresterea pe asigurari generale a fost de 2% pana la 2,03 miliarde de lei, iar pe asigurari de viata, avansul inregistrat s-a situat la 43%, pana la un volum de prime brute subscrise de 538 milioane de lei.

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari de viata, cele mai mari ponderi le detin clasele de asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare si respectiv asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii (unit-linked) si care impreuna cumuleaza 95% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata.

Potrivit ASF, din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii: asigurarile de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, reprezinta 64% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata si au inregistrat in primul trimestru o crestere cu 33%, in timp ce asigurarile de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, insumau 31% din totalul subscrierilor pe asigurari de viata, iar crestere se situa la 62% fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Sursa foto: Menna / Shutterstock